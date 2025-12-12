A pesar de que terminó recién este fin de semana, los hinchas ya se preguntan cuándo arrancará la temporada 2025 de la Liga de Primera. El torneo de Primera División tuvo una emocionante disputa este año y se prepara para el próximo con programación ya definida.

Durante este jueves y viernes en la ANFP se llevó a cabo el Consejo de Presidentes para definir las bases de los torneos que vienen. Y esta tarde salió humo blanco respecto a las fechas de inicio del fútbol chileno.

Con dos competencias aún esperando para una decisión oficial ante la incorporación de la Copa de la Liga, el campeonato criollo avanzó con las otras. Es así como ya está todo listo para jugar tanto la Supercopa como la primera fecha del certamen nacional.

La Liga de Primera 2026 ya tiene fecha de inicio

La Liga de Primera 2026 va tomando forma y, luego de conocer a sus dos nuevos ascendidos y descendidos, define su inicio. El torneo tiene fecha para disputarse el año que viene, aunque con una previa que promete con el nuevo formato de la Supercopa.

La Liga de Primera 2026 en la que Coquimbo Unido defenderá su corona ya conoce su fecha de inicio. Foto: Photosport.

El periodista Eduardo Figueroa reveló en Los Tenores de Radio ADN que la temporada arrancará oficialmente en la cuarta semana de enero. “Supercopa se va a jugar la semana del 19 de enero. El 21 y 22 los dos partidos de semifinales, Coquimbo contra Limache y Católica con Huachipato. El fin de semana se jugaría la final, el 23 o 24 de enero“, lanzó sobre el torneo que se llevará a cabo en Viña del Mar.

Publicidad

Publicidad

Pero la gran pregunta que se hacen todos es cuándo arrancará la Liga de Primera 2026. Y esto será una vez se juegue la Supercopa. “El fin de semana siguiente, del 31 de enero y 1 de febrero comenzaría el campeonato“, remarcó el reportero.

ver también “Téngase presente”: Carabineros ataca a ANFP por aumento de partidos en Chile para 2026

Si bien todavía no hay un fixture definido, esto anticipa que el fútbol chileno no tendrá una pausa tan larga como en otras ediciones. Eso sí, a la espera de saber qué ocurrirá con los otros dos torneos que se deben disputar: la Copa de la Liga y la Copa Chile.

“La Copa de la Liga le buscan lugar en el calendario. Son grupos y es un torneo rápido de jugar, los cuatro ganadores pasan a una semifinal y después una final. Me parece que irá en el Mundial. La Copa Chile es otro formato, eso no está definido“, sentenció el reportero radial.

Publicidad

Publicidad

Con esto, queda todo listo para el inicio de la temporada 2026 del fútbol chileno. La Supercopa será la antesala del arranque de la Liga de Primera, la que promete una lucha igual o incluso mejor que la que tuvimos este año.

Así terminó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025