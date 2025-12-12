La Liga de Primera 2026 cambiará de nombre en lo que respecta a patrocinio. El campeonato nacional de Primera División del fútbol chileno tiene nuevo auspiciador tras un acuerdo millonario, dinero que viene a entregar oxígeno a las alicaídas arcas de la ANFP.

Tal como informa Radio Cooperativa, Mercado Libre se adjudicó los derechos de nombre del la Liga de Primera, ocupando el lugar dejado por Itaú.

El acuerdo comercial alcanzó los 2,6 millones de dólares a cambio de dos temporadas. Así, el fútbol nacional disputará la Liga de Primera Mercado Libre 2026 y la Liga de Primera Mercado Libre 2027.

Parte de pago para TNT Sports

Entre los detalles, 1,5 millones de dólares ingresarán a la billetera de Quilín, mientras 1,1 serán propiedad de TNT Sports, la señal dueña de los derechos de transmisión de los partidos.

El fútbol nacional cambia de auspiciador principal.

Si bien la información aún con está confirmada desde la ANFP, se espera que desde Quilín confirmen oficial el nuevo acuerdo de patrocinio para las dos próximas temporada del campeonato nacional.

Cabe recordar que el patrocinador del torneo en 2025 y 2024 fue Itaú, tras el breve paso del Campeonato Betsson 2023.

El auspiciador que acompañó por más tiempo al Campeonato Nacional como patrocinador fue Plan Vital, presente en 2019, 2020, 2021 y 2022 fue Plan Vital, como reemplazante de Scotiabank, quien se había adjudicado el nombre desde el Apertura 2016 hasta el 2018.