Este jueves el consejo de presidentes de la ANFP se reunió en el marco de la primera sesión para discutir las bases de la Liga de Primera 2026, y ya hay varios cambios aprobados en el reglamento de cara a la próxima temporada.

Uno de ellos corresponde al sistema de clasificación internacional, que se modifica considerando el estreno de una tercera competencia, la denominada Copa de la Liga.

Así las cosas, el Chile 1 y Chile 2, cupos directos a Copa Libertadores, se mantendrán para el primero y segundo de la tabla del campeonato nacional.

En el Chile 3 (a fase previa de Copa Libertadores) llega el cambio: se lo adjudicará el campeón de la Copa de la Liga 2026. Por su parte, el Chile 4 a Copa Libertadores se definirá entre el tercero de la tabla y el campeón de la Copa Chile.

La Copa Sudamericana con el otro pelito de Copa Chile

En lo que respecta a Copa Sudamericana, Chile 1, Chile 2 y Chile 3 corresponderán al cuarto, quinto y sexto casillero de la tabla en la Liga de Primera, con modificación en el Chile 4.

La Copa Chile pierde medio cupo a la Copa Libertadores.

El último cupo a sudamericana será para el perdedor del duelo por el Chile 4 a Copa Libertadores (el tercero de la tabla contra el campeón de la Copa Chile 2025).

Publicidad

Publicidad

De esta forma, el campeón de Copa Chile no clasificará directo a la fase previa de Copa Libertadores como hasta ahora y deberá superar otro obstáculo si quiere quedarse con el boleto internacional.

Cabe recordar que este 2025 finalizó con Coquimbo Unido (Chile 1), Universidad Católica (Chile 2), O’Higgins (Chile 3) y Huachipato (Chile 4) a Copa Libertadores; mientras Universidad de Chile (Chile 1), Audax Italiano (Chile 2), Palestino (Chile 3) y Cobresal (Chile 4) van a Sudamericana.