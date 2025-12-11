El fútbol chileno se prepara para un cambio en lo que se refiere al espectáculo de las transmisiones de los partidos, lo que debe resolverse este jueves en la reunión que sostendrá el consejo de presidentes de la ANFP.

En la cita, el consejo deberá dar la última discusión y aprobar el cuaderno de cargos realizado en conjunto con el TNT Sports, canal dueño de los derechos televisivos.

Según informó Radio ADN, entre los puntos del cuaderno hay una particular obligación que deberán cumplir los clubes tanto en Primera A, Primera B, la Copa Chile, Supercopa de Chile y la Copa de la Liga, que hará su estreno en 2026.

Con esta nueva medida, los clubes estarán obligados a conceder una entrevista en la previa de cada partido, ya sea por parte del entrenador o un jugador relevante, con una duración máxima de 90 segundos.

En los que respecta al final de cada duelo, los equipos tendrán la obligación de cumplir con la entrevista de dos jugadores, con énfasis en la figura del partido más otro futbolista o el director técnico.

Los clubes tendrán la obligación de conceder entrevistas antes, durante y después de los partidos a la transmisión.

Hasta ahí más o menos algo que ocurre, aunque no como mandato. El gran cambio está en el entretiempo, donde los equipos deberán conceder una entrevista rápida o a la pasada de 30 segundos, ya sea de un jugador o miembro del cuerpo técnico.

De esta manera, el fútbol chileno pretende imitar los protocolos de transmisión del Brasileirao, la Major League Soccer de Estados Unidos o La Liga de España. Incumplir estas obligaciones tendrán una multa que va desde las 51 a las 250 UF.

Cabe destacar, especialmente a los más jóvenes, que en las transmisiones hasta la década de los 90 en Chile, era normal ver entrevistas a la pasada durante el partido, incluidos jugadores recién reemplazados camino al banco.

