Luego de haber alcanzado la gloria en el fútbol chileno, Esteban González armó las maletas y no se dio un descanso. El técnico dejó Coquimbo Unido y dio el salto al extranjero, asumiendo la banca del Querétaro.

El entrenador y último campeón de la Liga de Primera partió a la Liga MX para vivir su primera experiencia en el exterior. Una decisión arriesgada, pero por la que apuesta para aprovechar el impulso que le da lo hecho con los Piratas.

Este viernes y luego de firmar su contrato, el DT comenzó su proceso al mando de los Gallos Blancos. Uno que tuvo intensidad desde el primer minuto y que promete ser una revolución para el torneo azteca.

El intenso inicio de ciclo de Esteban González en Querétaro

La aventura de Esteban González en el fútbol mexicano comenzó oficialmente. Este viernes el técnico tuvo su primer entrenamiento al mando de los Gallos Blancos y trabaja de cara a su estreno en el extranjero.

Esteban González ya trabaja con el plantel del Querétaro. Foto: Querétaro.

El entrenador dejó atrás su etapa en Coquimbo Unido y se subió rápido al avión para ir a tierras aztecas. El club festejó a más no poder el tener al campeón de la Liga de Primera en sus redes sociales con distintos gestos.

“¡Esteban González ya está en Querétaro! Dirección Técnica top para nuestros Gallos Blancos“, festejaron en el club. Aunque eso no fue lo único, ya que más tarde compartieron imágenes de lo que fue el primer entrenamiento.

El elenco mexicano anunció que “¡Hoy comenzó la era de Esteban González al frente del Azul y Negro!“. A eso le agregaron un mensaje a su arribo y le metieron presión de inmediato. “Bienvenido a Querétaro, profe. Vamos con todo“.

El entrenador no se tomó descanso y vuelve al trabajo para seguir creciendo. Habrá que esperar para ver cómo le va en la Liga MX, donde varios han intentado pero sin éxito.

Esteban González arrancó su proceso al mando del Querétaro con la ilusión intacta de repetir el éxito que tuvo en Coquimbo Unido. El DT apuesta por un cambio radical con tal de seguir sacando la cara por el país.

¿Cuáles fueron los números de Esteban González en Coquimbo Unido?

Luego de conseguir el título de la Liga de Primera, Esteban González deja Coquimbo Unido con un total de 50 partidos oficiales dirigidos. En ellos consiguió 33 triunfos, 11 empates y 6 derrotas, con 81 goles a favor y 39 en contra.

