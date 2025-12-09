Definitivamente el 2025 quedará en la memoria para Esteban González. Luego de cerrar el 2024 con su ascenso a la dirección técnica de Coquimbo Unido, consiguió una campaña histórica que los coronó como campeones por primera vez, y tras ello, tendrá su primera experiencia internacional.

Será el Querétaro de México donde el “Chino” intentará repetir la hazaña que conquistó en el fútbol chileno, una experiencia que motiva al entrenador de 43 años, quien buscará romper el “mito” sobre los estrategas nacionales cuando salen de nuestras fronteras.

Fue en la Gala Crack 2025 donde González habló públicamente por última vez como entrenador de Coquimbo, y en el encuentro con los medios reveló cómo fue que el conjunto azteca logró convencerlo de dejar al equipo donde hizo historia.

El “palo” de Esteban González a Coquimbo

Durante las semanas previas a la conquista de la Liga de Primera, fue tema la negociación entre el “Chino” y la dirigencia aurinegra para conseguir la extensión de su contrato que culminaba el 31 de diciembre. Ya fuera del club, aprovechó para hacer un “repaso”.

“Hay muchas maneras de proyectar tu carrera, pero tú cuando ves que hay interés de un club, que te llama el director deportivo y te ofrezca un proyecto interesante, me parece que cuando a uno lo quieren, lo van a buscar, y así ocurrió en esta ocasión”, afirmó Esteban González.

De todas formas, el DT agradeció a los “piratas” por proyectarlo a la escena internacional. “Nosotros vamos por un desafío importante, representando a Chile, al entrenador nacional y a Coquimbo, porque saltamos de una tremenda campaña al extranjero inmediatamente”, afirmó.

Los números del “Chino” con los piratas

43 encuentros como entrenador de Coquimbo

29 victorias (23 en Liga de Primera)

10 empates

4 derrotas (3 en Copa Chile)

70 goles a favor

30 goles en contra

75.19 por ciento de rendimiento en el club aurinegro

