Esteban González se despidió con un triunfo en Coquimbo, ganándole a Unión Española. Y tras el duelo, el DT confirmó que se va del club y que tomó la oferta para partir al fútbol mexicano.

Es más, rápidamente el Querétano lo presentó como nuevo entrenador en particular anuncio, por lo que los piratas pierde al capitán de su barco. Eso sí, el “Chino” se despidió a lo grande en camarines.

Con emotivas palabras, el DT arengó a sus jugadores, quienes acompañados de sus familias llenaron de aplausos al ahora DT del Querétaro. Y ahí, sus dichos también fueron desafiantes, repasando a elencos como Colo Colo y la U.

No se vio en TV: así fue la arenga de Esteban González

Esteban González se despidió de forma privada con emotivo mensaje a sus jugadores de Coquimbo. Pese a eso, un registro mostró los dichos del DT al plantel campeón del puerto.

Esteban Gonzalez y su último duelo en los piratas/Photosport

“Nunca mala cara para entrenar, muchachos, siempre estuvieron dispuestos a competir. Hay muchas formas de ganar, muchas, pero ustedes hicieron propia una, se adaptaron a cualquier problema, a cualquier dificultad”, elogió el DT.

Publicidad

Publicidad

Siguiendo con su mensaje llegaría el momento en que repasó a los grandes del fútbol chileno. Ahí, Esteban González recalcó que en su plantel “siempre fueron adelante. Vengan, ataquen y dejar los espacios donde los matábabamos”.

ver también “Fue mi último partido”: Coquimbo Unido sufre primera baja para la Copa Libertadores

“Nadie se dio cuenta lo fuerte que éramos, nadie, ningún equipo de santiago, equipo carretilla, no. Ustedes son más grandes que todos juntos, hoy dieron muestras de lo que es un equipo campeón, superaron al rival como siempre”, cerró.

El adiós del DT: