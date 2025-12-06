Gol triste: La emotiva celebración del Mono Sánchez tras marcar penal contra Unión Española

Coquimbo Unido cerró a lo grande la campaña del 2025 en la Liga de Primera. El elenco aurinegro, que se coronó campeón hace un mes, superó por 4-2 a Unión Española y sumó un nuevo triunfo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Sin embargo, la jornada estuvo marcada por el “gol triste” que protagonizó Diego Sánchez. El “Mono” sorprendió a todos cuando en el minuto 45, pidió el balón y decidió patear el penal tras la falta que sufrió Nicolás Johansen.

El portero se paró frente al arco del club de sus amores y con certero remate la colocó al palo izquierdo de Martín Parra. Lo que volvió a desatar los festejos ya que el “Mono” se ha transformado en uno de los referentes del plantel y uno de los más queridos en Coquimbo.

La celebración del Mono Sánchez

Pero el tema no quedó ahí ya que tras la anotación, corrió directamente a la banca de dirección y se abrazó con Esteban González. El DT no contuvo las emociones y hasta dejó caer un par de lagrimas tras el reconocimiento de Diego Sánchez.

Es que el “Chino” en un principio fue cuestionado, pero en base a trabajo y resultados logró el primer título de Coquimbo Unido. Lo que además permitió su salida hacia México donde lo espera el Querétaro.

Por lo mismo, el “Mono” decidió retribuir todo el trabajo realizado con el tanto de este sábado. Lo que además fue catalogado como el “gol triste” ya que se lo hizo a Unión Española, el club de sus amores y que lamentablemente descendió a Primera B.

El tema ahora se centra en conocer si Sánchez seguirá en Coquimbo Unido para la campaña del 2026. Según indica La Tercera, el golero de 38 años quiere renovar pero negocia una mejora salarial. De momento recibe 9 mil dólares mensuales y busca conseguir el doble para mantenerse en el puerto pirata. Tema que se definirá antes del cierre de año.