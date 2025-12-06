Coquimbo Unido está a un partido de cerrar un gran año donde levantaron por primera vez en su historia la copa de Primera División y además clasificaron a Copa Libertadores. Sin embargo, el barco pirata podría desarmarse debido a que sus figuras despertaron el interés de otros clubes, entre ellos Matías Palavecino.

El jugador suena con fuerza en Colo Colo y Universidad Católica, donde señalan que el jugador estaría en el radar de ambas escuadras para renovar la temporada 2026. Pero hasta el momento no hay nada concreto.

A pesar de que aún no se revela dónde el jugador militará la próxima temporada, el mediocampista argentino compartió un mensaje con sensación de despedida que asustó a hinchas los Piratas.

¿Matías Palavecino se despide de Coquimbo Unido?

El jugador compartió a través de sus historias un mensaje donde aparece la copa obtenida por los Piratas con el mensaje “La última cena”, lo cual podría inferirse como la cena final de la temporada o también como una despedida del equipo.

El futuro de Palavecino

El trasandino tuvo una gran temporada, por lo que distintos clubes buscarían sus servicios de cara a este mercado de fichajes. Pero además de los equipos nacionales, Universitario de Deportes de la Liga Peruana también tendría al jugador en su radar. Sin embargo, se descartó en las últimas horas.

Según comentó el periodista Gustavo Peralta a través de L1 Max, la situación financiera del club complica la llegada del jugador. “Lo de (Matías) Palavecino, por un tema económico, no va a avanzar tampoco. Si tiene complicaciones para ver lo de (Gonzalo) Napoli y (Rodrigo) Ureña, no va a ir por él”, comentó de entrada.

Matías Palavecino podría estar viviendo sus últimas horas como Pirata/Photosport

Para luego agregar: “Tiene otro mercado en este momento y ofertas muy grandes. Para poner en concreto, lo de Matías Palavecino y lo de Gonzalo Napoli se va diluyendo”.

Por su parte, tras el último encuentro entre Coquimbo, Palavecino conversó con la prensa y señaló: “Yo quedo libre en diciembre donde se me abre un abanico de oportunidades. Acá estoy feliz, siempre lo hablo con el Chino”.