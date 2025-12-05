Si en 2024, Fernando Díaz dirigía Coquimbo y al salir del equipo fue su ayudante Esteban González quien tomó su lugar al año siguiente, ahora se repite la historia en otro club. Tal cual, porque varios kilómetros más al norte hay novedades en una banca.

Se trata de San Marcos de Arica, equipo que tuvo una buena campaña este año en Primera B y que quedó eliminado en semifinales de la Liguilla del Ascenso, ante Cobreloa.

Hace unas semanas se supo que el argentino Germán Cavalieri no seguiría como entrenador del equipo, remeciendo al plantel previo a la liguilla. Ahora salió humo blanco y tanto el ex DT como su ayudante tienen noticias.

El modelo “Esteban González” que repiten en Chile

San Marcos de Arica no tendrá más a Germán Cavalieri como entrenador del equipo, en la Primera B. Eso sí, el argentino seguirá ligado al club desde otra vía, dejando la banca libre para su ayudante técnico.

German Cavalieri en San MArcos/Photosport

“Después de despedirse de la banca. Germán Cavalieri (48) tiene todo listo para asumir como Gerente Deportivo de San Marcos. Su primera decisión será ratificar como DT a su asistente Iván Endre (ahora Iván Sandrock, tras cambiarse el apellido)”, reveló el periodista Rodrigo Arellano.

Justamente, su fiel escudero tiene todo listo para tener su aventura como entrenador oficial, dado su conocimiento con los nortinos. La dirigencia del Santo debiera hacer oficial en las próximas jornadas la movida.

Iván Sandrock.

Por su parte, Germán Cavalieri cuenta con larga experiencia en el fútbol chileno con miras a su nuevo cargo de Gerente Deportivo. Además de dirigir San Marcos, fue DT de Palestino, Rangers, Ñublense, Valdivia y U. San Felipe.

