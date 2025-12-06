Pronósticos Cobreloa vs Deportes Concepción: la final de la Primera B define el segundo ascenso

RedGol trae los mejores pronósticos deportivos para apostar en Cobreloa vs Deportes Concepción, en la final de vuelta de la Liguilla de Ascenso.

Cobreloa recibirá a Deportes Concepción en el Estadio Zorros del Desierto, en el marco de la final de vuelta de la Liguilla de Ascenso de la Primera B, para determinar quién de los dos será el que acompañe a Universidad de Concepción en el Campeonato Nacional 2026.

En la ida, Naranjas y Lilas no se sacaron ventajas, e igualaron 1-1. Ariel Cáceres abrió el marcador para el Conce a los 51′, pero menos de 15 minutos después, el cuadro loíno empató el duelo con el gol de Iván Ledezma.

En la previa del partido, programado para este domingo 7 de diciembre a las 20:15 horas, nuestro especialista te presenta tres pronósticos destacados para que tengas en cuenta antes de apostar. Además, puedes revisar las guías de apuestas de RedGol para despejar las dudas sobre los operadores, los mercados y las cuotas.

Pronósticos para apostar en Cobreloa vs Deportes Concepción

Doble oportunidad: Cobreloa o Empate + Ambos equipos anotarán: Si 2.02 Anotará en cualquier momento: Joaquín Larrivey 2.15 Tarjetas de Deportes Concepción: Menos de 3.5 1.93

Cobreloa no pierde en su casa

Cobreloa lleva nueve partidos sin perder como local, con seis triunfos y tres empates. En seis de los últimos ocho, ambos equipos anotaron.

Deportes Concepción registra seis juegos de visitante sin victorias. En cuatro de esos seis duelos, los dos cuadros marcaron al menos una vez.

Doble oportunidad: Cobreloa o Empate + Ambos equipos anotarán: Si – 2.02 en Betano

Larrivey va por el ascenso

Joaquín Larrivey marcó cinco de los seis goles del Conce en la Liguilla de Ascenso: tres contra Antofagasta y otros dos ante Deportes Copiapó. Tiene 18 en total en la Primera 2025. ¿Marcará en la final y le dará el ascenso a su equipo?

Anotará en cualquier momento: Joaquín Larrivey – 2.15 en Betano

Menos de cuatro tarjetas para el Conce

En 22 de los 35 compromisos que disputaron en el año en el torneo, los Lilas recibieron menos de cuatro tarjetas.

Tarjetas de Deportes Concepción: Menos de 3.5 – 1.93 en Betano

Cuotas en Cobreloa vs Deportes Concepción

Las cuotas son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Cobreloa vs Deportes Concepción: últimos partidos