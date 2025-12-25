Pronósticos Manchester United vs Newcastle: las Urracas quieren extender su racha en Old Trafford

RedGol te otorga los pronósticos deportivos destacados para apostar en Manchester United vs Newcastle por la jornada 18 de la Premier League.

Manchester United y Newcastle se medirán este viernes 26 de diciembre, a las 17:00 horas, en el histórico Old Trafford. Las Urracas, que arrastran dos partidos sin victorias en la Premier League, buscarán prolongar su buena racha ante los Red Devils, a quienes derrotaron en sus dos cruces más recientes. El conjunto rojo, por su parte, ocupa el séptimo puesto con 26 unidades, tres más que su rival, aunque llega golpeado tras caer frente al Aston Villa.

En la antesala del compromiso, nuestro especialista te acerca tres pronósticos destacados para que los consideres antes de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Manchester United vs Newcastle

Total de goles: Más de 2.5 + Ambos equipos anotarán: Si 1.83 Anotará o conseguirá una asistencia: Matheus Cunha 1.80 Anotará en cualquier momento: Nick Woltemade 2.50

Manchester United y Newcastle repiten la misma tendencia

En ocho de los últimos 10 partidos de Manchester United, todos por la Premier League, hubo más de dos goles y ambos equipos anotaron.

En nueve de los recientes 10 juegos de Newcastle, contando la liga, la EFL Cup y la Champions League, también marcaron ambos equipos y se registraron al menos tres anotaciones.

Total de goles: Más de 2.5 + Ambos equipos anotarán: Si – 1.83 en bet365

Matheus Cunha, clave en los últimos tres partidos de los Red Devils

Matheus Cunha suma tres partidos consecutivos participando en goles de los Red Devils. Dio una asistencia ante Wolverhampton y marcó frente a Bournemouth y Aston Villa.

Anotará o conseguirá una asistencia: Matheus Cunha – 1.80 en bet365

Woltemade sostiene a las Urracas: siete goles en la Premier League

Nick Woltemade marcó los dos goles de las Urracas en el último compromiso, que terminó 2-2 ante Chelsea. El alemán de 23 años suma siete tantos en la Premier League y dos más en copas: uno en la EFL Cup y otro en la Champions League.

Anotará en cualquier momento: Nick Woltemade – 2.50 en bet365

Cuotas en Manchester United vs Newcastle

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

