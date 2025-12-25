Pronósticos Manchester United vs Newcastle: las Urracas quieren extender su racha en Old Trafford

Manchester United y Newcastle se medirán este viernes 26 de diciembre, a las 17:00 horas, en el histórico Old Trafford. Las Urracas, que arrastran dos partidos sin victorias en la Premier League, buscarán prolongar su buena racha ante los Red Devils, a quienes derrotaron en sus dos cruces más recientes. El conjunto rojo, por su parte, ocupa el séptimo puesto con 26 unidades, tres más que su rival, aunque llega golpeado tras caer frente al Aston Villa.
En la antesala del compromiso, nuestro especialista te acerca tres pronósticos destacados para que los consideres antes de realizar tus apuestas.
Pronósticos para apostar en Manchester United vs Newcastle
|Total de goles: Más de 2.5 + Ambos equipos anotarán: Si
|1.83
|Anotará o conseguirá una asistencia: Matheus Cunha
|1.80
|Anotará en cualquier momento: Nick Woltemade
|2.50
Manchester United y Newcastle repiten la misma tendencia
En ocho de los últimos 10 partidos de Manchester United, todos por la Premier League, hubo más de dos goles y ambos equipos anotaron.
En nueve de los recientes 10 juegos de Newcastle, contando la liga, la EFL Cup y la Champions League, también marcaron ambos equipos y se registraron al menos tres anotaciones.
Total de goles: Más de 2.5 + Ambos equipos anotarán: Si – 1.83 en bet365
Matheus Cunha, clave en los últimos tres partidos de los Red Devils
Matheus Cunha suma tres partidos consecutivos participando en goles de los Red Devils. Dio una asistencia ante Wolverhampton y marcó frente a Bournemouth y Aston Villa.
Anotará o conseguirá una asistencia: Matheus Cunha – 1.80 en bet365
Woltemade sostiene a las Urracas: siete goles en la Premier League
Nick Woltemade marcó los dos goles de las Urracas en el último compromiso, que terminó 2-2 ante Chelsea. El alemán de 23 años suma siete tantos en la Premier League y dos más en copas: uno en la EFL Cup y otro en la Champions League.
Anotará en cualquier momento: Nick Woltemade – 2.50 en bet365
Cuotas en Manchester United vs Newcastle
- Gana Manchester United – 2.50 en bet365
- Empate – 3.60 en bet365
- Gana Newcastle – 2.62 en bet365
Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.
Historial de Manchester United vs Newcastle: últimos partidos
- Newcastle 4-1 Manchester United (Premier League 2024/25)
- Manchester United 0-2 Newcastle (Premier League 2024/25)
- Manchester United 3-2 Newcastle (Premier League 2023/24)
- Newcastle 1-0 Manchester United (Premier League 2023/24)
- Manchester United 0-3 Newcastle (EFL Cup 2023/24)