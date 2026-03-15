Universidad de Chile empieza a espantar los fantasmas que dejó el proceso del destituido Francisco Meneghini como entrenador y este sábado sumó un triunfazo ante Coquimbo Unido en la Liga de Primera.

Los azules fueron al estadio Francisco Sánchez Rumoroso para ganar por 1-0 con gol de Maximiliano Guerrero, en el estreno del interino Jhon Valladares en la banca de la U.

El DT provisorio del cuadro estudiantil hizo debutar al juvenil de 17 años Jhon Cortés, quien se cargó por el sector izquierdo del ataque y participó del gol del triunfo, por lo que se llevó los elogios de Manuel de Tezanos Pinto.

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De Tezanos destaca el rendimiento de Jhon Cortés en la U

El comentarista de TNT Sports tuvo palabras elogiosas para el colombiano-chileno de 17 años, quien tuvo personalidad en los 26 minutos que estuvo en cancha ante el campeón Coquimbo.

“Los jóvenes de Universidad de Chile terminan generando esta actuación, que le da tres puntos de oro a la U de Valladares”, dijo Manoel sobre el triunfo azul.

Jhon Cortés jugando en la U. Foto: U de Chile

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“Buen ingreso de Cortés, también, ha tomado buenas decisiones y generado combinaciones interesantes por su zona, la izquierda. No se le nota la juventud“, puntualizó sobre Jhon Cortés.

La U se arrima en la Liga de Primera y suma su segunda victoria del año, para llegar a los 10 puntos en la tabla de posiciones.

En síntesis

Universidad de Chile venció 1-0 a Coquimbo Unido bajo la dirección interina de Jhon Valladares .

venció 1-0 a Coquimbo Unido bajo la dirección interina de . El juvenil Jhon Cortés , de 17 años, debutó profesionalmente jugando 26 minutos en el encuentro.

, de 17 años, debutó profesionalmente jugando en el encuentro. Los azules alcanzaron los 10 puntos en la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera