Claudio Bravo fue tajante: Maureira ganaba más con otro partido de titular en Colo Colo, pero fue llamado "sin sentido" por la selección chilena sub 20.

Colo Colo enfrentará a Huachipato este domingo en duelo clave por la definición del Grupo A de la Copa de la Liga, según lo que haga Coquimbo Unido el viernes. En el Cacique lamentan la baja obligada de su joven arquero, Gabriel Maureira.

Hoy por hoy, y tras la lesión de Fernando De Paul, Maureira pasó de segundo a primer arquero de Colo Colo, titular desde la ausencia del Tuto. La semana pasada el juvenil fue nominado por Sebastián Miranda a la selección chilena sub 20, de cara al amistoso ante Brasil este sábado.

En ESPN, Claudio Bravo se mostró totalmente en desacuerdo con la decisión de Miranda, explicando que el DT de La Roja sub 20 no debió contar con Maureira considerando que el golero pierde un partido de titular con los albos.

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Bravo contras nominación de Maureira a la sub 20

“¡Que Maureira juegue en Colo Colo! Si a mí me preguntaban qué quería a esa edad, si jugar en la selección sub 20 o en Colo Colo, prefería hacerlo en Colo Colo“, lanzó tajante el otrora 1 de la generación dorada de La Roja.

Bravo cree que La Roja sub 20 le quitó un partido de titular a Maureira en Colo Colo.

Agregó que “lo otro sería retroceder. Salvo que lo haga en la selección adulta, que es distinto. Es lo que hablamos del carácter, de la forma de pensar. El arco de Colo Colo es complejo“.

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“Es mejor estar en la selección adulta de tercer arquero que jugar en la sub 20, es lógico. Te acerca a poder debutar. Tuvimos el Mundial acá y muchos jugadores de clubes potentes no vinieron. Los mismos jugadores no querían participar, porque estaban jugando Champions o ganar una liga“, sostiene.

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Bravo sentenció que “sienten que es retroceder. Si lo haces bien en tu club, tienes la posibilidad de participar en la selección mayor, te saltas el proceso sub 20. De hecho, yo no tuve buena experiencia en la selección sub 20“.

Resumen:

-Colo Colo perderá al arquero Gabriel Maureira por su nominación a la selección sub-20.

-El técnico Sebastián Miranda convocó al juvenil para el amistoso frente a Brasil.

-El exarquero Claudio Bravo criticó públicamente la citación del guardameta titular albo.