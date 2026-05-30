El ex guardameta Julio Rodríguez afirmó en diálogo con RedGol que el joven albo es una muestra de la falta de técnica que tienen los goleros en el fútbol chileno.

Más allá de la victoria que rescató Colo Colo en su visita a La Serena, desafortunadamente no fue el mejor partido para el joven arquero Gabriel Maureira. Es que los goles que recibió en su portería contaron con su participación.

El primero de ellos, tras un tiro de esquina, se le escapó el balón en el área chica y le quedó a Bruno Gutiérrez para poner el 1-1 parcial. El segundo, tras una mala salida aérea y pese a contener el disparo al borde del área quedó el balón para que Diego Rubio anotara el 2-2 momentáneo.

La desafortunada jornada de Maureira en el arco de Colo Colo fue analizada por un especialista en la materia como Julio Rodríguez. En conversación con RedGol, el ex meta y mentor de Claudio Bravo explicó en detalle los errores del jugador de 19 años.

ver también “Tiene el apoyo”: Fernando Ortiz reacciona al grave error de Gabriel Maureira en Colo Colo

Mentor de Bravo destroza actuación de Maureira en Colo Colo

Lo primero que sostiene es que “no le tenía que pasar” lo que ocurrió en La Serena, pues a su juicio “ahora todos los arqueros del medio trabajan con un preparador desde los 10 años”, y añade que “antes podía ocurrir pues no había preparación y de repente tenía que esperar 8 años para vivir de los errores”.

“Ahora la experiencia la empiezan a ganar desde niños, si empiezan a enseñar a los 10, 8 años. Entonces, repito, no le tenía que pasar, pero lamentablemente le ocurrió”, agrega Rodríguez quien advierte que lo que ocurrió con Maureira no pasa por un tema de mentalidad.

“Puede tener muy buena mente, pero si sale a un centro y se le suelta… Si tenemos que hablar la verdad, pues. Puede tener muy buena mente, pero si no tiene la parte técnica, le va a fallar la mente, la parte técnica”, añade sobre el arquero de Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

Por último, quien fuera mentor de Claudio Bravo enfatiza en que como medio “tenemos que ayudarlo (a Maureira), pero bueno, como dice una típica frase en Chile: ‘hay que seguir trabajando’“.

Los números del “Gabo” en el 2026

En su primera campaña como arquero de Colo Colo, luego de la lesión de Fernando De Paul, Gabriel Maureira suma 650 minutos en cancha durante ocho juegos entre Liga y Copa de la Liga. Recibió 10 goles en contra y no registra vallas invictas.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega el Cacique?

Por la última fecha del Grupo A en Copa de la Liga, Colo Colo visitará a Huachipato en Talcahuano, este domingo 7 de junio desde las 15:00 horas.