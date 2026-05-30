El Cacique sumó su cuarta victoria consecutiva en el torneo nacional tras golear a los granates y extiende a dos dígitos su distancia con los escoltas.

Sin posibilidades de ceder su puesto como el mejor equipo de la primera rueda, Colo Colo buscaba estirar su distancia como líder en Liga de Primera en su visita a Deportes La Serena. Lo hizo en una “guerra de goles”.

En un tramo inicial del juego bastante aburrido, fue sobre el final del primer tiempo que se abrió el marcador. A los 41’, un penal de Víctor Felipe Méndez abrió la cuenta para el Cacique. Antes de ir al descanso, Bruno Gutiérrez aprovechó el error de Gabriel Maureira para poner el 1-1 parcial.

Al comienzo del segundo tiempo, nuevamente se movió el marcador. Leandro Hernández (47’) puso en ventaja a Colo Colo; pero tras cartón, Diego Rubio (50’) igualaba para La Serena. En los 63’ un autentico golazo de Lautaro Pastrán ponía el 3-2. Sobre el final, Francisco Marchant (94′) liquidaba el pleito tras error grave del meta local Federico Lanzillota.

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¿Cómo quedan Colo Colo y La Serena en la Tabla de Posiciones?

Con esta victoria, los albos son los únicos punteros en Liga de Primera con 33 puntos, y aumenta a 11 su ventaja sobre el escolta Huachipato. Mientras que los granates se quedan en el 12° puesto con 17 unidades.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Por la última fecha de la fase de grupos en Copa de la Liga, ambos equipos jugarán este domingo 7 de junio. A las 12:30 horas, La Serena recibe a Unión La Calera. En tanto, Colo Colo visita a los acereros desde las 15:00 horas.

Así vivimos el minuto a minuto del partido: