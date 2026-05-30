Sin posibilidades de ceder su puesto como el mejor equipo de la primera rueda, Colo Colo buscaba estirar su distancia como líder en Liga de Primera en su visita a Deportes La Serena. Lo hizo en una “guerra de goles”.
En un tramo inicial del juego bastante aburrido, fue sobre el final del primer tiempo que se abrió el marcador. A los 41’, un penal de Víctor Felipe Méndez abrió la cuenta para el Cacique. Antes de ir al descanso, Bruno Gutiérrez aprovechó el error de Gabriel Maureira para poner el 1-1 parcial.
Al comienzo del segundo tiempo, nuevamente se movió el marcador. Leandro Hernández (47’) puso en ventaja a Colo Colo; pero tras cartón, Diego Rubio (50’) igualaba para La Serena. En los 63’ un autentico golazo de Lautaro Pastrán ponía el 3-2. Sobre el final, Francisco Marchant (94′) liquidaba el pleito tras error grave del meta local Federico Lanzillota.
¿Cómo quedan Colo Colo y La Serena en la Tabla de Posiciones?
Con esta victoria, los albos son los únicos punteros en Liga de Primera con 33 puntos, y aumenta a 11 su ventaja sobre el escolta Huachipato. Mientras que los granates se quedan en el 12° puesto con 17 unidades.
¿Cuándo vuelven a jugar?
Por la última fecha de la fase de grupos en Copa de la Liga, ambos equipos jugarán este domingo 7 de junio. A las 12:30 horas, La Serena recibe a Unión La Calera. En tanto, Colo Colo visita a los acereros desde las 15:00 horas.
Así vivimos el minuto a minuto del partido:
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SE TERMINA EL PARTIDO EN EL ESTADIO LA PORTADA
El Cacique aumenta su distancia como exclusivo puntero en Liga de Primera y golea a los dueños de casa.
Gracias por acompañarnos en una nueva cobertura de RedGol.-
¡GOOOOOOOOL DE COLO COLO!
¿DE QUÉ TE VAS A DISFRAZAR, FEDERICO LANZILLOTA? Error garrafal del argentino y FRANCISCO MARCHANT liquida el partido en los 95'...
DEPORTES LA SERENA 2-4 COLO COLO
94' ÚLTIMOS DOS CAMBIOS EN DEPORTES LA SERENA
Matías Pinto y Matías Marín reemplazan a Felipe Chamorro y Gonzalo Escalante. 2-3
92' ÚLTIMO CAMBIO EN COLO COLO
Erick Wiemberg reemplaza a Lautaro Pastrán. 2-3
90' ¡NO HAY PENAL PARA COLO COLO!
Según dictamina el VAR, la mano del jugador de La Serena fue afuera del área. 2-3
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89' VAN AL VAR POR UN POSIBLE PENAL PARA COLO COLO
Hay tarjeta amarilla para Federico Lanzillota en La Serena. 2-3
ASÍ FUE EL TERCER GOL DE COLO COLO
Una obra de arte concebida entre Arturo Vidal y Lautaro Pastrán, quien convirtió el 3-2 para el Cacique.
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79' CORREA TUVO EL CUARTO DEL CACIQUE
Remate con zurda del cordobés y Federico Lanzillota, en dos tiempos, evita la anotación. 2-3
78' SEGUNDO CAMBIO EN COLO COLO
Francisco Marchant reemplaza a Leandro Hernández. 2-3
ASÍ FUE EL SEGUNDO GOL DE LA SERENA
Otra "ley del ex" gracias a Diego Rubio para poner el 2-2 parcial ante Colo Colo.
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ASÍ FUE EL SEGUNDO GOL DE COLO COLO
Leandro Hernández y un "gol de camarín" para poner en ventaja al Cacique.
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67' OTRO LESIONADO EN LA SERENA
Ahora es Diego Rubio quien queda tendido en la cancha, y los granates pueden sufrir otra dolorosa baja. 2-3
68' SEGUNDO CAMBIO EN LA SERENA
Milovan Velásquez reemplaza al lesionado Diego Rubio. 2-3
¡GOOOOOOOL DE COLO COLO!
LAUTARO PASTRÁN aumenta para la visita en el minuto 64, y extiende su distancia con sus escoltas...
DEPORTES LA SERENA 2-3 COLO COLO
60' PRIMER CAMBIO EN COLO COLO
Maximiliano Romero reemplaza a Álvaro Madrid. 1-1
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54' ANOTEMOS TARJETAS AMARILLAS EN AMBOS EQUIPOS
En el primer tiempo, a los 42', la primera amonestación fue para Rafael Delgado en el local.
Ahora, en los 54', es el primer advertido en Colo Colo, Leandro Hernández.
1-1
¡GOOOOOOOL DE DEPORTES LA SERENA!
Otra ley del ex... esta vezde DIEGO RUBIO para igualar el marcador en los 51'. Partidazo en La Portada...
DEPORTES LA SERENA 2-2 COLO COLO
ASÍ FUE EL GOL DE LA SERENA
El error de Gabriel Maureira y el cabezazo de Bruno Gutiérrez para poner el 1-1 con el que se fueron al descanso...
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¡GOOOOOOOL DE COLO COLO!
En la primera jugada del segundo tiempo... LEANDRO HERNÁNDEZ pone en ventaja al puntero del fútbol chileno...
DEPORTES LA SERENA 1-2 COLO COLO
¡SEGUNDO TIEMPO EN MARCHA!
Todo igualado en "La Portada"... ¿Quién se lleva el triunfo?
DEPORTES LA SERENA 1-1 COLO COLO
Sigue este partido junto a RedGol.-
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ASÍ FUE EL GOL DE COLO COLO
El penal de Víctor Felipe Méndez, la atajada de Federico Lanzillota que terminó yéndose a su propio arco...
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¡SE TERMINA EL PRIMER TIEMPO EN "LA PORTADA"!
Lo mejor está por venir...
DEPORTES LA SERENA 1 (Gutiérrez) COLO COLO 1 (Méndez)
¡GOOOOOOOL DE DEPORTES LA SERENA!
Cumpliendo con la inefable ley del ex... BRUNO GUTIÉRREZ aprovecha el error de Gabriel Maureira para empatar el partido...
DEPORTES LA SERENA 1-1 COLO COLO
¡GOOOOOOOL DE COLO COLO!
Con suspenso y tras el rebote que dejó Lanzillota... VÍCTOR FELIPE MÉNDEZ abre la cuenta en el minuto 44...
DEPORTES LA SERENA 0-1 COLO COLO
43' ¡PENAL PARA COLO COLO!
Tras el remate de Lautaro Pastrán, hay una mano de Gonzalo Escalante y el árbitro Véjar cobra la pena máxima. 0-0
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37' PRIMER CAMBIO EN DEPORTES LA SERENA
Joaquín Gutiérrez reemplaza al lesionado Ángelo Henríquez. 0-0
35' SE LESIONA ÁNGELO HENRÍQUEZ
Nuevamente el ex delantero de la U sufre molestias musculares y deberá ser reemplazado. 0-0
30' LA OPCIÓN MÁS CLARA DEL PARTIDO
Combinación entre Lautaro Pastrán y Diego Ulloa, remate cruzado del zurdo que pasa muy cerca del arco local. 0-0
27' OTRO INTENTO ALBO
Remate de Álvaro Madrid que se va desviado. 0-0
22' LLAMADO DE ATENCIÓN AL DT DE LA SERENA
Fernando Véjar pide calma a Felipe Gutiérrez tras enfrascarse en discusión con Joaquín Sosa. 0-0
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17' Y SI NO FUERA POR VILLAGRA
Ángelo Henríquez pierde la oportunidad de anotar el primer gol del partido. 0-0
12' PRIMER AVISO DE COLO COLO
Un remate muy elevado de Leandro Hernández. 0-0
10' ABURRIDO COMIENZO DEL PARTIDO
Muy poca claridad en Colo Colo y La Serena, lo que hacen que el partido sea aburrido. 0-0
¡¡¡COMIENZA EL PARTIDO!!!
Por la jornada 14 de la Liga de Primera ya se enfrentan en el Estadio "La Portada"...
DEPORTES LA SERENA vs. COLO COLO
Sigue el minuto a minuto de este encuentro a través de RedGol.-
TRIBUTO LOCAL PARA NICOLÁS STEFANELLI
El delantero argentino se pierde lo que resta de temporada en La Serena por "una lesión de ligamento cruzado" en el duelo ante Limache donde anotó un gol.
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¡¡¡EQUIPOS A LA CANCHA!!!
Colo Colo y Deportes La Serena ya pisan la cancha del Estadio La Portada. ¡SE VIENE EL FÚTBOL CHILENO!
COLO COLO SERÁ LOCAL EN LA SERENA
Pese a que sólo se autorizó la venta de dos mil entradas para los hinchas albos, hay importante presencia de forofos de Colo Colo que se hacen notar en el Estadio La Portada.
LA BANCA DE LA SERENA
Para la suplencia, Felipe Gutiérrez cuenta con el portero Eryin Sanhueza; los defensores Joaquín Gutiérrez, Fernando Dinamarca y Matías Pinto; los volantes Milovan Velásquez, Matías Marín y Joan Orellana; más los atacantes Bastián Contreras y Fabricio Díaz.
¡FORMACIÓN TITULAR DE DEPORTES LA SERENA!
Felipe Gutiérrez confirma la oncena para enfrentar a Colo Colo...
Federico Lanzillota en el arco; Bruno Gutiérrez, Francis MacAllister, Rafael Delgado y Yahir Salazar en defensa; Gonzalo Escalante, Sebastián Díaz y Felipe Chamorro en mediocampo; Ángelo Henríquez, Diego Rubio y Jeisson Vargas en delantera.
LA BANCA DE COLO COLO
Como hombres de alternativa, Fernando Ortiz cuenta con el meta Eduardo Villanueva; los defensores Javier Méndez, Matías Fernández y Erick Wiemberg; los volantes Cristián Díaz y Rodrigo Catalán; más los atacantes Francisco Marchant, Yastin Cuevas y Maximiliano Romero.
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¡FORMACIÓN TITULAR DE COLO COLO!
El técnico Fernando Ortiz confirma la oncena para enfrentar a La Serena...
Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa y Lautaro Pastrán en mediocampo; Leandro Hernández y Javier Correa en delantera.
LOS ÁRBITROS DEL PARTIDO
El encuentro entre Deportes La Serena y Colo Colo en "La Portada" será dirigido por FERNANDO VÉJAR, a quien lo secundarán Manuel Marín y Joaquín Arrué como asistentes, más Gustavo Ahumada como cuarto juez.
Mientras que en el VAR estarán Héctor Jona y Alejandro Molina.
Fernando Vejar, el árbitro de La Serena vs. Colo Colo (Photosport)
¿CÓMO FUE SU ÚLTIMO ENFRENTAMIENTO?
El 19 de julio del 2025, en el Estadio Monumental, Colo Colo sufrió más de la cuenta para vencer a La Serena por 2-1.
Dos goles de Vicente Pizarro para los albos, más el descuento de Ángelo Henríquez.
¿CÓMO FUE LA ÚLTIMA VISITA ALBA A LA PORTADA?
En la primera fecha del torneo nacional del año pasado, Colo Colo fue hasta La Serena y se llevó el triunfo por 3-1, con goles de Vicente Pizarro, Sebastián Vegas y Javier Correa, más el descuento del uruguayo Sebastián Gallegos.
¿CÓMO LLEGAN AMBOS EQUIPOS A ESTE DUELO?
Colo Colo es el único puntero en Liga de Primera con 30 puntos.
Deportes La Serena se ubica en el 12° puesto con 17 unidades, a seis de la zona de descenso.
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¡BIENVENIDOS AL FÚTBOL!
En un sábado cargadísimo de actividad, el puntero del fútbol chileno Colo Colo visita a Deportes La Serena en el Estadio La Portada, y RedGol ya está en el recinto para llevarles todas las alternativas de este apasionante encuentro.