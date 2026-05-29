Tabla: Unión La Calera no puede ante la U de Conce y se estanca en el sótano de la Liga de Primera

Un aburrido partido se jugó en la fría noche penquista, donde no se hicieron daño y se conformaron con sumar un punto ambos equipos.

Si tienen problemas para conciliar el sueño, tenemos la receta. Ver un puñado de minutos del partido de Universidad de Concepción con Unión La Calera, que aburrieron en la Liga de Primera.

Un penoso espectáculo se desarrolló en el estadio Ester Roa de Concepción, donde el grupo de hinchas que llegó al recinto se quedaron con las ganas de ver goles, puesto que se produjo un 0-0 en la fecha 14°.

En la primera parte el cuadro del campanil buscó más y controlaba la pelota, aunque sin mucha claridad. Los cementeros, en tanto, se conformaron todo el encuentro con la paridad, que de poco les sirve en la lucha por el descenso.

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La Calera se hunde en la tabla y la U de Conce no se anima

Unión La Calera defendió el punto, incluso, sus jugadores mostraron que les gustaba la igualdad, debido a que en el final del compromiso tardaban en reanudar las acciones cuando el trámite se detenía.

El empate le sirve poco y nada a los cementeros, que siguen en el último lugar de la tabla de posiciones, ahora con 11 puntos, los mismos que tiene Deportes Concepción, pero los lilas tienen un partido pendiente ante Universidad de Chile.

U de Conce y La Calera no se hicieron daño. Foto: Marco Vazquez/Photosport

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Para Universidad de Concepción el 0-0 tampoco significa mucho. Llega a las 19 unidades y queda en la décima plaza, muy cerca de los puestos de clasificación a copas internacionales.

La U de Conce en la última fecha de la primera rueda visitará a Universidad Católica; mientras que Unión La Calera recibe a Universidad de Chile.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera

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