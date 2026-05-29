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Copa Libertadores

¡Destino Argentina! Universidad Católica y Coquimbo Unido tienen rivales en los 8vos de la Copa Libertadores 2026

Mientras los cruzados enfrentarán a Estudiantes de La Plata, los piratas harán lo propio ante Platense. Ambos elencos chilenos definen en casa sus respectivas llaves.

Por Patricio Echagüe

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Católica y Coquimbo conocen a sus rivales en la Copa Liberadores 2026.
© Getty Images.Católica y Coquimbo conocen a sus rivales en la Copa Liberadores 2026.

Universidad Católica y Coquimbo Unido conocieron su destino luego del sorteo de los 8vos de final de la Copa Libertadores 2026. Tras liderar sus respectivos grupos, ambos clubes chilenos avanzaron de ronda para seguir en la búsqueda de la gloria eterna.

Y el destino de ambos será cruzar la cordillera, ya que el sorteo dictaminó que sean elencos argentinos los que enfrenten nuestros dos representantes chilenos en la máxima competencia de la Conmebol.

Por el lado de Universidad Católica, los cruzados se verán las caras ante Estudiantes de La Plata. El Pincharrata viene de terminar segundo en el Grupo A detrás de Flamengo y superando en puntaje a Independiente de Medellín y Cusco.

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En tanto Coquimbo Unido enfrentará a Platense, elenco que terminó segundo del Grupo E detrás de Corinthians y que superó a Santa Fe de Colombia y Peñarol de Uruguay.

¿Cuándo se jugarán los octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

Resta una larga espera para que se jueguen estos compromisos, ya que se disputarán en la segunda mitad del presente año entre el 11 y el 20 de agosto.

Mientras las ida está programada para la semana del 11, 12 y 13 de agosto, los compromisos de revancha se llevarán a cabo entre el 18, 19 y 20 de agosto.

O’Higgins también conoció su destino en la Copa Sudamericana

Si bien ya es sabido que los rancaguinos enfrentarán a Boca Juniors en la ronda de playoffs de la Copa Sudamericana, esta mañana también se sorteó el resto del cuadro a partir de los octavos de final.

Así quedaron los cuadros de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026. | Foto: Conmebol.

Así quedaron los cuadros de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026. | Foto: Conmebol.

Con esto dicho, el ganador de la llave de playoffs entre O’Higgins y Boca Juniors se enfrentará a Recoleta de Paraguay, elenco que ganó el Grupo D de la Copa Sudamericana sobre Santos de Brasil, San Lorenzo y Deportivo Cuenca.

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En síntesis

  • Universidad Católica enfrentará a Estudiantes de La Plata en octavos de la Libertadores.
  • Coquimbo Unido jugará ante Platense en los octavos de final del torneo.
  • Los octavos de final se disputarán entre el 11 y 20 de agosto.
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¡ASÍ QUEDÓ EL CUADRO DE LA COPA LIBERTADORES 2026!

¡COQUIMBO CONOCE A SU RIVAL!

Los piratas enfrentarán a Platense de Argentina, elenco que terminó segundo en el Grupo E detrás de Corinthians.

¡LA UC CONOCE A SU RIVAL!

Los cruzados volverán a Argentina, ya que por los octavos de final enfrentarán a Estudiantes de La Plata.

¡AHORA VIENE EL SORTEO DE LA COPA LIBERTADORES!

Luego del armado del cuadro de la Sudamericana ahora viene el turno de la Copa Libertadores.

¡La sede de la final de la Copa Sudamericana!

En las últimas horas la Conembol ratificó la sede de la gran final de la Copa Sudamericana 2026. Se jugará el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, recinto que cuenta con una capacidad de 49 mil espectadores.

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¡ASÍ QUEDÓ EL SORTEO DE LA SUDAMERICANA!

El cuadro de la ronda eliminatoria de la Copa Sudamericana 2026.

¡O'HIGGINS CONOCE A SU RIVAL SI VENCE A BOCA!

El ganador de la llave de playoffs entre O'Higgins y Boca Juniros se enfrentará a Recoleta de Paraguay, elenco que ganó el Grupo D de la Copa Sudamericana sobre Santos de Brasil, San Lorenzo y Deportivo Cuenca.

Comienza el sorteo con la Copa Sudamericana

La jornada en Luque inicia con el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

¡Así terminaron los ocho grupos de la Copa Libertadores!

La palabra de Garnero tras la clasificación

El DT cruzado tras el triunfo sobre Boca aseguró a que "nos quedamos con la clasificación, ganar en una cancha difícil y quedar punteros, lograr el objetivo es muy importante. Podríamos haberlo hecho mejor, pero el equipo está muy comprometido y así se pueden lograr cosas".

“Perder el primer partido de local no afectó, pero éramos conscientes que dependíamos de nosotros, ir a Brasil y obtener el resultado nos dio más seguridad y nos demostró que podíamos, cuando el grupo está convencido se entrega al máximo”, cerró Garnero.

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Ojo, que también se sorteará la Copa Sudamericana

Si bien ya es sabido que O'Higgins enfrentará a Boca, esta mañana también se sorteará el resto del cuadro a partir de los octavos de final.

Y así quedó Coquimbo

Por su parte el equipo de Hernán Caputto también fue el más fuerte de su grupo, superando en puntaje a Tolima, Nacional y Universitario.

Así quedó la UC en su grupo en esta Libertadores

El equipo de Daniel Garnero dio la sorpresa y sumó más puntos que Cruzeiro, Boca y Barcelona en su grupo.

Así quedaron los bombos para este sorteo

Los posibles rivales de Coquimbo Unido y Universidad Católica

Al clasificar ambos como punteros de sus grupos, de acá saldrán los posibles rivales de la UC y Coquimbo.

  • Estudiantes de La Plata
  • Deportes Tolima
  • Cruzeiro
  • Fluminense
  • Platense
  • Mirassol
  • Rosario Central
  • Palmeiras
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¡SE VIENE EL SORTEO DE LA COPA LIBERTADORES!

Universidad Católica y Coquimbo Unido conocerán a partir de las 11:00 horas en Luque, Paraguay, sus rivales para los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

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