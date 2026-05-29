Mientras los cruzados enfrentarán a Estudiantes de La Plata, los piratas harán lo propio ante Platense. Ambos elencos chilenos definen en casa sus respectivas llaves.

Universidad Católica y Coquimbo Unido conocieron su destino luego del sorteo de los 8vos de final de la Copa Libertadores 2026. Tras liderar sus respectivos grupos, ambos clubes chilenos avanzaron de ronda para seguir en la búsqueda de la gloria eterna.

Y el destino de ambos será cruzar la cordillera, ya que el sorteo dictaminó que sean elencos argentinos los que enfrenten nuestros dos representantes chilenos en la máxima competencia de la Conmebol.

Por el lado de Universidad Católica, los cruzados se verán las caras ante Estudiantes de La Plata. El Pincharrata viene de terminar segundo en el Grupo A detrás de Flamengo y superando en puntaje a Independiente de Medellín y Cusco.

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En tanto Coquimbo Unido enfrentará a Platense, elenco que terminó segundo del Grupo E detrás de Corinthians y que superó a Santa Fe de Colombia y Peñarol de Uruguay.

¿Cuándo se jugarán los octavos de final de la Copa Libertadores 2026?

Resta una larga espera para que se jueguen estos compromisos, ya que se disputarán en la segunda mitad del presente año entre el 11 y el 20 de agosto.

Mientras las ida está programada para la semana del 11, 12 y 13 de agosto, los compromisos de revancha se llevarán a cabo entre el 18, 19 y 20 de agosto.

O’Higgins también conoció su destino en la Copa Sudamericana

Si bien ya es sabido que los rancaguinos enfrentarán a Boca Juniors en la ronda de playoffs de la Copa Sudamericana, esta mañana también se sorteó el resto del cuadro a partir de los octavos de final.

Así quedaron los cuadros de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026. | Foto: Conmebol.

Con esto dicho, el ganador de la llave de playoffs entre O’Higgins y Boca Juniors se enfrentará a Recoleta de Paraguay, elenco que ganó el Grupo D de la Copa Sudamericana sobre Santos de Brasil, San Lorenzo y Deportivo Cuenca.

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En síntesis