La excusa de Leandro Paredes tras derrota de Boca Juniors ante la UC: “Venía con una sobrecarga”

El capitán xeneizes reconoció que no estuvo al 100% y fue uno de los más criticados por su cometido en Copa Libertadores.

Boca Juniors arrugó en la Copa Libertadores y quedó eliminado en la fase de grupos del torneo. El golazo de Clemente Montes fue determinante en el triunfo de Universidad Católica para liderar el grupo D.

Pero uno de los más criticados por el bajo nivel de los xeneizes fue Leandro Paredes. El capitán retornó de la Roma para justamente disputar la Libertadores y ganar el torneo.

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Sin embargo, el campeón del Mundo se quedó en la fase de grupos y ante la UC mostró su peor imagen. A tal punto que Fernando Zampedri se lo llevó por delante, haciendo relucir su irregular momento a días de comenzar el Mundial.

La excusa de Leandro Paredes tras eliminación de Boca Juniors

Por lo mismo, Leandro Paredes decidió explicar lo ocurrido ante los cruzados. De entrada el jugador reconoció que no llegó al 100% y esto condicionó su rendimiento.

“Venía arrastrando ya en la semana una sobrecarga en el isquio, pero no iba a salir. El entrenador me pidió que le dijera la verdad pero yo no pensaba en salir”, indicó post pitazo final.

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Así las cosas, recalcó Paredes que “no me iba a perder el partido, no era un partido para no jugarlo”.

Tras ello, abordó el dolor que sintió el plantel tras quedar fuera de la Libertadores ante la UC. Lo que nadie imaginaba y menos en La Bombonera.

“Era un objetivo que teníamos. Nos duele, había mucha ilusión por luchar por este torneo. Ahora hay que pensar a futuro. No estuvimos a la altura”, sentenció Leandro Paredes que este viernes se hará estudios y comenzará la preparación del Mundial con Argentina.

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En resumen:

El delantero Clemente Montes anotó el gol del triunfo de Universidad Católica sobre Boca Juniors.

El capitán Leandro Paredes reconoció haber jugado con una sobrecarga muscular en el isquiotibial.

El futbolista iniciará este viernes sus estudios médicos y la preparación del Mundial con Argentina.