En Argentina reconocen que el equipo podría sufrir ante otro chileno, aunque no saben mucho de los celestes. Video de la alerta bostera por el Capo de Provincia.

Boca Juniors quedó eliminado de Copa Libertadores y ahora jugará el playoff de Copa Sudamericana ante O’Higgins. En inédito duelo entre ambos, en argentina rápidamente se pusieron a hablar del próximo rival de los bosteros.

Fue ahí que en un streaming aparecieron dos conocidos en el ámbito de Boca: Davoo Xeneize y La Cobra. Ya dejando atrás el porrazo ante U Católica, los creadores de contenido hablaron del siguiente chileno en el horizonte.

“Ahora jugamos con O’Higgins, ¿se pronuncia así O’Higgins?”, partió diciendo Davoo. Fue ahí que se compañero salió al paso y en vez de corregirlo, lo hizo peor, lo que dejó sabor a ninguneo en los celestes.

Así ven a O’Higgins en Boca

Davoo Xeneize y La Cobra, dos populares streamers de Argentina, se pusieron en modo Copa Sudamericana y hablaron del siguiente desafío de Boca Juniors. Ambos reconocieron no saber practicamente nada de O’Higgins.

“Creo que se le dice O’Higgins, en Argentina hay un colectivo que va por la calle O’Higgins y yo le digo así”, dijo La Cobra, además de afirmar que es “O’Hins y no O’Higgins”.

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Ahí tomó la palabra nuevamente Davoo Xeneize y aseguró que “O’Hins es un equipo que si Boca lo subestima, va a quedar afuera. Tenés que ganar en La Bombonera e ir a buscar la clasificación en Chile.. Lo veo complicado”.

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El partido se jugará primero en Argentina en la semana del 20 de julio, mientras que la vuelta será en Chile en la semana siguiente. Eso sí, se ve complejo que la revancha pueda ser en Rancagua, dada la hinchada de Boca que llegará al país.

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El video: