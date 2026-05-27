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Copa Libertadores

La UC mueve piezas: la probable formación para enfrentar a Boca Jrs en La Bombonera por Copa Libertadores

Los cruzados jugarán el último partido en fase de grupos del torneo Conmebol.

Por Franccesca Arnechino

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Los cruzados se preparan para enfrentar a Boca Jrs.
© Photosport.Los cruzados se preparan para enfrentar a Boca Jrs.

Universidad Católica ya se prepara para uno de sus desafíos más importantes en la Copa Libertadores: visitar a Boca Juniors en el cierre de la fase de grupos del torneo Conmebol.

Los Cruzados llegan a este compromiso con un panorama favorable en la tabla y dependiendo de sí mismos para avanzar a la siguiente ronda, por lo tanto, una victoria o incluso un empate en La Bombonera le alcanzará para asegurar la clasificación y seguir con vida en el certamen.

La formación que preparan los cruzados

De cara a este encuentro, Garnero estaría preparando una modificación en el esquema de la UC. La idea del técnico sería apostar por un 4-4-2, reforzando la mitad de la cancha con un hombre más y dejando a dos delanteros en ataque para buscar hacer daño a los Xeneizes.

Así las cosas, la oncena titular sería con: Vicente Bernedo en el arco; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena en la defensa; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez y Cristián Cuevas en el medio; Clemente Montes y Fernando Zampedri en ataque.

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¿Cuándo juega U. Católica vs. Boca Juniors y a qué hora?

Universidad Católica y Boca Juniors, juegan este jueves 28 de mayo a las 20:30 horas de Chile en La Bombonera, por la sexta fecha del grupo D en Copa Libertadores.

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