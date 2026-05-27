El atacante de 23 años repasó los complicados años que vivió tras sus operaciones de rodilla y cómo logró reencontrarse con el fútbol en Colchagua.

Matías Belmar se sumó este año a Deportes Colchagua, elenco que actualmente lidera la Segunda División y se encuentra en zona de ascenso directo a Primera B. Sin embargo, pese al positivo momento deportivo, el delantero confesó que hace algún tiempo estuvo muy cerca de retirarse del fútbol.

El jugador de 23 años, con pasos por O’Higgins, sufrió en 2023 una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión que marcó un duro golpe en su carrera y que incluso lo llevó a replantearse su continuidad en la actividad.

En conversación con AS, el jugador se refirió a ese duro momento. “Pensé en no jugar más, muy estuve frustrado y mal psicológicamente, pensé que se me iba a venir el mundo encima”.

Su nueva etapa en Colchagua

El jugador revela que aún tiene una meta clara. “Siempre he tenido la ilusión de volver a Primera, porque estuve dos años saliendo a préstamo y este ya sería el tercero. Yo sé lo que juego, sé lo que puedo dar, pero lo voy a ir haciendo paso a paso”.

“Estoy recién reencontrándome con el fútbol. Estuve mucho tiempo parado y preocupado de no lesionarme. No he tenido la continuidad que quiero tener como para llegar a soltarme o tener confianza”, explicó.

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Asimismo, el jugador habló sobre su tiempo en cancha. “Estoy bien, porque mi situación era complicada. Venía hace dos años prácticamente sin jugar porque tuve la lesión y debí operarme dos años seguidos en la rodilla. Cuando yo hablé con los profes de acá, me dijeron que querían contar conmigo y que fuera, que me iba a reencontrar con el fútbol. Entonces estoy contento”.

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Matías Belmar habló de su presente en Colchagua/Photosport

También reconoce que es una liga distinta, considerando que esta es su primera experiencia jugando en Segunda División. “Es una división en la que prácticamente nadie quiere estar, porque no es como las otras categorías que tienen otros beneficios o te pueden mirar por la tele. Acá, este año no tenemos ninguna transmisión, como se hacía hasta el año pasado, ahora cada club tiene que hacerlo”.

“Hay una diferencia de instalaciones, yo creo que de contrato también, pero en Colchagua las cosas se han hecho de buena manera, yo no me puedo quejar, la verdad. En la camiseta nosotros tenemos un montón de auspiciadores que son de ahí mismo, de San Fernando, entonces como que todos están aportando un poquito para ayudar al club”.

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