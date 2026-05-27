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Liga de Primera 2026

Programación Fecha 14 Liga de Primera 2026: Agenda de partidos, horarios y dónde ver el fútbol chileno

Revisa el detalle con la programación completa de la 14° fecha del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

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Partidos fecha 14 Liga de Primera.
© PhotosportPartidos fecha 14 Liga de Primera.

Una nueva fecha de la Liga de Primera comienza este viernes en el norte con Cobresal recibiendo a Ñublense en El Salvador. Más tarde será el turno de Universidad de Concepción ante Unión La Calera.

El sábado tendrá partidos importantes en la parte alta y media de la tabla. Colo Colo visitará a Deportes La Serena en La Portada, mientras Universidad de Chile buscará celebrar sus 99 años con un triunfo frente a Deportes Concepción en el Estadio Nacional.

El domingo seguirá la acción con Universidad Católica viajando a Talcahuano para medirse ante Huachipato. El cierre del fin de semana quedará en manos de Palestino y Audax Italiano, que animarán una nueva edición del tradicional clásico de colonias en La Cisterna.

Programación Fecha 14 del Campeonato Nacional 2026

VIERNES 29 DE MAYO

  • Cobresal vs. Ñublense  18:00 horas, Estadio El Cobre.
  • Universidad de Concepción vs. Unión La Calera 20:30 horas, Estadio Ester Roa Rebolledo.

SÁBADO 30 DE MAYO

  • Deportes La Serena vs. Colo-Colo  15:00 horas, Estadio La Portada.
  • Universidad de Chile vs. Deportes Concepción  17:30 horas, Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.
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DOMINGO 31 DE MAYO

  • Deportes Limache vs. Coquimbo Unido 12:30 horas, Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández.
  • Huachipato vs. Universidad Católica 15:00 horas, Estadio Huachipato.
  • O’Higgins vs. Everton 17:30 horas, Estadio Codelco El Teniente.
  • Palestino vs. Audax Italiano 20:00 horas, Estadio Municipal de La Cisterna.
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Todos los partidos los podrás ver en TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max. 

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

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