Revisa el detalle con la programación completa de la 14° fecha del Campeonato Nacional.

Una nueva fecha de la Liga de Primera comienza este viernes en el norte con Cobresal recibiendo a Ñublense en El Salvador. Más tarde será el turno de Universidad de Concepción ante Unión La Calera.

El sábado tendrá partidos importantes en la parte alta y media de la tabla. Colo Colo visitará a Deportes La Serena en La Portada, mientras Universidad de Chile buscará celebrar sus 99 años con un triunfo frente a Deportes Concepción en el Estadio Nacional.

El domingo seguirá la acción con Universidad Católica viajando a Talcahuano para medirse ante Huachipato. El cierre del fin de semana quedará en manos de Palestino y Audax Italiano, que animarán una nueva edición del tradicional clásico de colonias en La Cisterna.

Programación Fecha 14 del Campeonato Nacional 2026

VIERNES 29 DE MAYO

Cobresal vs. Ñublense – 18:00 horas, Estadio El Cobre.

Universidad de Concepción vs. Unión La Calera – 20:30 horas, Estadio Ester Roa Rebolledo.

SÁBADO 30 DE MAYO

Deportes La Serena vs. Colo-Colo – 15:00 horas, Estadio La Portada.

15:00 horas, Estadio La Portada. Universidad de Chile vs. Deportes Concepción – 17:30 horas, Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

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DOMINGO 31 DE MAYO

Deportes Limache vs. Coquimbo Unido – 12:30 horas, Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández.

12:30 horas, Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández. Huachipato vs. Universidad Católica – 15:00 horas, Estadio Huachipato.

15:00 horas, Estadio Huachipato. O’Higgins vs. Everton – 17:30 horas, Estadio Codelco El Teniente.

17:30 horas, Estadio Codelco El Teniente. Palestino vs. Audax Italiano – 20:00 horas, Estadio Municipal de La Cisterna.

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Todos los partidos los podrás ver en TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026