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Copa Libertadores

La UC sueña con octavos: estos resultados la acercan a la clasificación en Copa Libertadores

Los cruzados sacan cuentas para seguir avanzando en el torneo Conmebol.

Por Franccesca Arnechino

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Los resultados que necesita U. Católica para avanzar en Copa Libertadores.
© Photosport.Los resultados que necesita U. Católica para avanzar en Copa Libertadores.

Universidad Católica sigue avanzando a octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Los cruzados llegan con vida a la última fecha del Grupo D, donde enfrentarán a Boca Juniors en un duelo decisivo y dependiendo de sí mismos para clasificar.

Escenario que se explica por la importante victoria conseguida este jueves ante Barcelona de Ecuador en el Claro Arena, con un 2-0 que les permitirá enfrentarse esta semana a Boca Juniors en La Bombonera.

¿Qué necesita U. Católica para clasificar a octavos de la Copa Libertadores?

Universidad Católica llega a la última fecha como líder del Grupo D de la Copa Libertadores con 10 puntos, superando a Cruzeiro, que tiene 8, y a Boca Juniors, que suma 7 unidades.

Por eso, el panorama es claroun empate ante Boca en La Bombonera le bastará para asegurar la clasificación a los octavos de final como primero del grupo. Obviamente, una victoria también le permitirá avanzar sin problemas.

¿Va por TV? El canal que transmite U. Católica vs. Boca Juniors en Copa Libertadores

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Si buscamos un panorama complicado, sería en caso de una derrota. Si la UC cae en Argentina, necesitará que Cruzeiro no derrote a Barcelona en Brasil. Si los brasileños ganan, los cruzados quedarán fuera de Libertadores y deberán conformarse con disputar los play-offs de la Copa Sudamericana.

Universidad Católica se enfrenta a Boca Juniors en Copa Libertadores 2026 – Photosport

Universidad Católica se enfrenta a Boca Juniors en Copa Libertadores 2026 – Photosport

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Tabla de posiciones Grupo D – Copa Libertadores

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