Universidad Católica sigue avanzando a octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Los cruzados llegan con vida a la última fecha del Grupo D, donde enfrentarán a Boca Juniors en un duelo decisivo y dependiendo de sí mismos para clasificar.

Escenario que se explica por la importante victoria conseguida este jueves ante Barcelona de Ecuador en el Claro Arena, con un 2-0 que les permitirá enfrentarse esta semana a Boca Juniors en La Bombonera.

¿Qué necesita U. Católica para clasificar a octavos de la Copa Libertadores?

Universidad Católica llega a la última fecha como líder del Grupo D de la Copa Libertadores con 10 puntos, superando a Cruzeiro, que tiene 8, y a Boca Juniors, que suma 7 unidades.

Por eso, el panorama es claro: un empate ante Boca en La Bombonera le bastará para asegurar la clasificación a los octavos de final como primero del grupo. Obviamente, una victoria también le permitirá avanzar sin problemas.

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Si buscamos un panorama complicado, sería en caso de una derrota. Si la UC cae en Argentina, necesitará que Cruzeiro no derrote a Barcelona en Brasil. Si los brasileños ganan, los cruzados quedarán fuera de Libertadores y deberán conformarse con disputar los play-offs de la Copa Sudamericana.

Universidad Católica se enfrenta a Boca Juniors en Copa Libertadores 2026 – Photosport

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Tabla de posiciones Grupo D – Copa Libertadores