Un mediocampista que ha sorprendido esta campaña se refirió a este viaje a La Bombonera y graficó el escenario con una frase potentísima, aunque después prefirió frenar mucho para hablar del juez.

En la interna de Universidad Católica saben que Boca Juniors tendrá el escenario a su favor en La Bombonera para la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Los Cruzados llegaron a la jornada decisiva como líderes de su zona. Pero con un riesgo de quedar eliminados.

Por su parte, el cuadro Xeneize necesita ganar sí o sí para acceder a los octavos de final del certamen de clubes más deseado de América. Eso para no depender de una combinación que le permitiría al cuadro trasandino empatar y meterse entre los 16 mejores clubes de este lado del mundo.

Todos esos ingredientes en la licuadora están clarísimos en el vestuario de la Franja. Así lo manifestó un refuerzo que ha tenido un nivel sorprendente para varios hinchas cruzados. “Creo que vamos a tener todo en contra igual el jueves”, aseguró Jimmy Martínez.

Jimmy Martínez ante Colo Colo en la derrota cruzada. (Jonnathan Oyarzun/Photosport)

El talentoso mediocampista anotó el gol de la brillante victoria que los pupilos de Daniel Garnero lograron ante Cruzeiro en Minas Gerais. De hecho, aquella proeza en el Mineirao es parte de la motivación de Martínez. “Pero somos 11 contra 11, vamos a hacer lo que hicimos en Brasil y en Ecuador”, manifestó.

Así celebró Jimmy Martínez su gol para un triunfo histórico ante Cruzeiro en Brasil. (Pier Giorgio Giavelli/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Se refería también al día en que lograron una victoria frente a Barcelona de Guayaquil. “Iremos a jugarnos nuestra opción para poder clasificar”, apuntó Jimmy Martínez, quien suma 20 partidos en la Universidad Católica: anotó dos tantos y repartió una asistencia.

ver también Para final ante Universidad Católica: Carlos Palacios sería la gran novedad de Boca Juniors

La Católica le hace el quite a Wilmar Roldán antes de visitar a Boca Juniors

Para la Católica, esta aventura contra Boca Juniors tendrá a Wilmar Roldán como árbitro. Un conocido por ser localista. El colombiano fue el réferi del empate de Chile frente a Canadá en la Copa América 2024. Protagonizó una polémica por una tarjeta roja que omitió de manera inexplicable tras una agresión a Rodrigo Echeverría.

“Si nos vamos a estar preocupando de los árbitros nos vamos a complicar solos. Iremos con el plan de juego y por la clasificación”, sentenció Jimmy Martínez, quien prefirió no hacer tanto ruido a pesar de su frase inicial. Eligió ni nombrar a Roldán.

Publicidad

Publicidad

Alexis Sánchez le reclama a Wilmar Roldán. (Jose Miguel Melgarejo/Mexsport/Photosport).

Aunque dijo que tiene claro quién es Roldán. También pitó la histórica final de la Copa América de 2015 en la que Chile venció a Argentina por lanzamientos penales. En aquel duelo, Alexis Sánchez anotó un remate a lo Panenka para sellar la consagración del equipo adiestrado por Jorge Sampaoli.

ver también Boca Juniors rearma su formación con urgencia para recibir a U. Católica en Copa Libertadores

¿Cuándo juega la Católica vs Boca en La Bombonera?

Boca recibirá a la Católica en La Bombonera por la fecha 6 del Grupo D de la Copa Libertadores este jueves 28 de mayo a contar de las 20:30 horas.

Publicidad

Publicidad

Así va la tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Libertadores

Universidad Católica es líder del Grupo D de la Copa Libertadores con 10 puntos en cinco partidos.