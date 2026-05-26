Boca Juniors comienza a definir su formación para enfrentar a U. Católica en la Copa Libertadores en el cierre de la fase de grupos.

U. Católica se olvida de la amarga derrota contra Colo Colo y pone toda su atención en el partido contra Boca Juniors de este jueves 28 de mayo, donde definirá su suerte en la Copa Libertadores.

Los cruzados enfrentan la última fecha de la fase de grupos como punteros del Grupo D con 10 unidades. Ante el Xeneize, que tiene siete, necesitan un triunfo o un empate en La Bombonera para avanzar a los octavos de final.

Mientras Daniel Garnero comienza a definir el once pensando en los jugadores que jugaron el clásico y tomando en cuenta la baja de Juan Francisco Rossel, al otro lado de la cordillera también toman decisiones.

El sitio Planeta Boca Juniors detalló que el club argentino piensa en cambios importantes para recibir a la UC. Uno de ellos se da por la situación de Miguel Merentiel, quien sufrió un pequeño desgarro en la previa.

En la previa del duelo contra la UC, Merentiel sufrió un pequeño desgarro | Photosport

ver también El complejo historial de U. Católica visitando a Boca Juniors en La Bombonera

Con varias bajas: la formación que prepara Boca Juniors contra U. Católica en Copa Libertadores

Hay que recordar también que Ayrton Costa y Santiago Ascacibar, ambos quienes fueron titulares ante U. Católica en el Claro Arena en el inicio de la fase grupal, no participarán de este encuentro por suspensiones.

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Considerado esto, Boca Juniors ensaya una formación con Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Exequiel Zeballos, Milton Giménez.