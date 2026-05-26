El edil de Lampa, Jonathan Opazo, es fanático del cuadro azul y le mandó un sentido mensaje en su aniversario 99.

Universidad de Chile no atraviesa un buen momento deportivo y menos institucional, de hecho, se encuentra a 13 puntos del líder Colo Colo en la Liga de Primera, aunque tiene un partido menos disputado.

El cuadro azul vive una irregularidad en la temporada que lo tiene lejos de la cima y prácticamente eliminado de la Copa de la Liga, donde necesita de una serie de resultados para avanzar a semifinales.

Además, en lo dirigencial la situación es aún peor, con la investigación en curso al máximo accionista de Azul Azul, Michael Clark, quien tuvo que abandonar el directorio de la concesionaria.

ver también La comuna que se abre a recibir el estadio de U de Chile: “En Lampa cuentan con un aliado”

Alcalde de Lampa ilusiona a los hinchas de la U con el estadio

Universidad de Chile este domingo cumplió 99 años y lo celebró con mesura, pero los hinchas azules se empiezan a ilusionar poco a poco con el gran sueño de toda su vida: el estadio propio.

La comuna de Lampa se abre a recibir al cuadro laico y hay una razón muy potente de fondo: el alcalde de la comuna Jonathan Opazo es fanático del elenco estudiantil.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

El propio edil puso un mensaje en sus redes sociales por el aniversario 99 de la U, donde dejó en claro que es azul y ello llena de entusiasmo a los fanáticos con que el estadio puede ser una realidad.

La idea de los criticados dirigentes de Azul Azul es anunciar en su centenario que tienen todos los permisos y empezarán las obras para por fin edificar el estadio propio de Universidad de Chile.

En síntesis

El club Universidad de Chile cumplió 99 años de historia en un complejo momento deportivo.

cumplió 99 años de historia en un complejo momento deportivo. El expresidente de Azul Azul, Michael Clark , abandonó el directorio debido a una investigación.

, abandonó el directorio debido a una investigación. El alcalde Jonathan Opazo abrió las puertas de Lampa para construir el esperado estadio.

Publicidad

Publicidad

ver también U de Chile confía en recuperar al regalón de Fernando Gago para el duelo ante Deportes Concepción

La tabla de posiciones de la Liga de Primera