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Universidad de Chile

U de Chile confía en recuperar al regalón de Fernando Gago para el duelo ante Deportes Concepción

Los azules trabajarán por el regreso de Nicolás Ramírez en la última línea de la U, uno que es titular desde el arribo del argentino.

Por Cristián Fajardo C.

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Nicolás Ramírez se perdió los dos últimos partidos de la U.
© PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORTNicolás Ramírez se perdió los dos últimos partidos de la U.

Universidad de Chile busca volver a los triunfos este fin de semana, cuando en la jornada del sábado le toque recibir a Deportes Concepción por la Liga de Primera, en el Estadio Nacional.

Los dirigidos por el técnico Fernando Gago vienen de dos partidos consecutivos con derrotas, por lo que necesitan de una victoria que los vuelva a meter en la pelea por alcanzar a Colo Colo, el gran líder del torneo en la tabla de posiciones.

Por lo mismo, la U enfocará sus esfuerzos en poder recuperar a los lesionados que han sido un dolor de cabeza, con el foco puesto en uno de los regalones de Gago: Nicolás Ramírez.

Nicolas Ramírez ha sido titular desde el arribo de Fernando Gago a la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

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La lesión de Nicolás Ramírez que complicó a la U

Nicolás Ramírez se lesionó el 2 de mayo, cuando vencieron por 5-0 a Deportes La Serena en la Copa de La Liga, donde ya se ha perdido dos encuentros: Unión La Calera por el mismo torneo y Cobresal por la Liga de Primera.

En ese sentido, el técnico Gago ha tenido que mover su última línea, por ejemplo, ante los cementeros con Franco Calderón, pero también con Bianneider Tamayo ante los mineros, una vez que también se lesionó Zaldivia.

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Todo, porque desde que arribó a la U, Ramírez había sido estelar en todos los compromisos, ganándole la pelea por el puesto a Calderón, lo que fue un gran golpe en la interna.

Por lo mismo, esto coincide justo con las dos derrotas de la U sin Ramírez, por lo que se hace un misión imposible recuperar a Ramírez para un duelo clave contra Concepción.

Fernando Gago lleva dos partidos con cambios en la defensa de la U. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

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Gago confía en el regreso de Ramírez en la U

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes entregaron los avances en la recuperación de Nicolás Ramírez, como uno de los objetivos claves en la semana de Universidad de Chile con Fernando Gago.

“Ramírez, quien sufrió un desgarro en su bíceps femoral en su pierna izquierda a inicios del presente mes, afrontará una importante semana en cuanto a la evolución de su lesión, para definir si Fernando Gago podrá contar con él”, explicaron.

“De esta manera, y con el transcurso de la semana, se definirá el posible regreso de Nicolás Ramírez, quien se ha hecho sentir en la zaga universitaria y ha sido un indiscutido de Gago en las formaciones titulares del Romántico Viajero”, destacaron.

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Algo que se suma a la situación de Matías Zaldivia, con una U que quiere recuperar a su última línea por completo, entendiendo que Marcelo Morales ya pagó su fecha de castigo y estará habilitado para volver a competir por el puesto.

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