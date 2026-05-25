La presidenta de la U asegura que el argentino tiene todo el respaldo, con los referentes y los juveniles del club.

Universidad de Chile mira de lejos la pelea por el título en la Liga de Primera 2026, donde está a 13 puntos del puntero que es Colo Colo, algo que mueve el piso en los azules.

Más, luego de las dos últimas derrotas, ante Unión La Calera por la Copa de La Liga y Cobresal por la Liga de Primera, que han golpeador duramente al camarín bullanguero.

Pese a todo, la presidenta Cecilia Pérez respaldó el trabajo de Fernando Gago como el técnico de la U, donde asegura que evalúan otros aspectos en su proceso.

Cecilia Pérez se muestra cercana a los jugadores de la U. Foto: Javier Vergara/Photosport

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Gago se ganó a los referentes de U de Chile

Fue en el programa “La Hora de Conversar” donde Cecilia Pérez contó detalles del trabajo de Fernando Gago en la interna de Universidad de Chile, que tiene a todos contentos.

“Me gusta por su jerarquía dentro del plantel. Tuvo una trayectoria impresionante, no sólo en Real Madrid, Boca, fue campeón sub 20 con Argentina, una trayectoria que en un camarín con jerarquía con Charles Aránguiz, Eduardo Vargas, Marcelo Díaz y Matías Zaldivia lo miran para arriba”, explicó.

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En ese sentido, apunta que la forma que tiene de imponerse dentro del camarín lo hace guardar distancia, pero a la vez cercanía para explicar lo que busca en su idea en la U.

“Tiene mucho carácter, lo veo en los entrenamientos, él hace primero las jugadas, explica lo que quieren, lo hace con una virtud“, detalló la mandamás de los azules.

Fernando Gago se pone adelante de los jugadores de la U. Foto: U de Chile.

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Los juveniles pelean puestos desde el arribo de Gago

Uno de los puntos que más destacan en Universidad de Chile es que abrió la opción a los juveniles, ahora que están peleando puestos de titulares con Fernando Gago.

“Yo soy siempre de ver el global, pero la virtud es que frente a los lesionados, cuando asume la dirección técnica, logra visibilizar a juveniles nuestros, que hoy día tu ves la mayor parte de los partidos funciona con Agustín Arce, Lucas Barrera, más adelante Nacho Vásquez, por ahí también aparecen Poblete, Altamirano y ahora Charles Aránguiz, pero rescató a los juveniles y no todos los técnicos les gusta dar oportunidades reales donde ves una idea de juego“, finalizó.

Mira la entrevista a Cecilia Pérez:

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