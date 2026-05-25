El DT del Huachi sacó la voz para destruir las especulaciones, aunque no descartó refuerzos para la segunda mitad de 2026.

Jaime García terminó con un sabor amargo tras la derrota por 2-0 de Huachipato en la visita a Deportes Concepción, que logró salir del fondo de la tabla de posiciones gracias a estos tres puntos. Dejó como colista a Unión La Calera al cabo de la 13° fecha.

El León de Collao generó varias dudas en la interna de uno de sus clásicos rivales. Al menos en la hinchada del cuadro acerero. Pero no en la cabeza de Jaime García, quien no está dispuesto a ceder en sus convicciones. “Tratamos de preparar a los chicos para que puedan jugar”, dijo el DT del Huachi.

“Intento que mi discurso vaya con la verdad. Hoy jugaron más grandes que chicos. Tendré que conversar con ellos si vamos a traer algo, pero no es momento”, apuntó el estratego, quien llegó a la usina desde Santiago Wanderers y vive su segunda campaña en el CAP.

Jaime García sigue convencido de que Huachipato va por la ruta correcta. (Marco Vazquez/Photosport).

Todavía no tiene claro cuáles puestos reforzará en la ventana de traspasos que se avecina. O quizá sí. Pero prefirió no decirlos públicamente. “No me volveré loco por un partido ni ponerme a hablar estupideces”, manifestó Jaime García. Sabe que lo correspondiente en este caso es cerrar filas con sus pupilos. Y así lo hizo.

ver también Jaime García defiende a sus colegas echados tras perder el clásico vs Deportes Concepción: “Los demás pasan sopladitos”

Jaime García levanta al plantel de Huachipato tras la dura derrota vs Concepción

Jaime García no quiere mover sus convicciones ni un centímetro tras la derrota de Huachipato vs Deportes Concepción. Cree que el respaldo es lo primordial. “Tengo que estar con mi plantel, pararlos de nuevo”, manifestó el otrora zaguero central de San Antonio Unido.

Publicidad

Publicidad

“Que sea rápido para terminar con la mayor cantidad de puntos para la segunda rueda”, aseguró García. El Huachi tiene dos partidos más para cerrar la mitad inicial de la Liga de Primera, donde vivieron una racha con resultados torcidos, pero de todos modos están encaramados en la parte alta.

Huachipato se inclinó ante los lilas. (Eduardo Fortes/Photosport).

Por lo pronto, Huachipato debe afinar detalles para recibir a Universidad Católica en el estadio CAP. Aquel partido se disputará el domingo 31 de mayo a contar de las 15 horas. Justo después de la compleja visita de los Cruzados para jugar ante Boca Juniors por el paso a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

ver también La UC recibe gran noticia para la final del Grupo D de la Libertadores en La Bombonera: afuera el goleador de Boca Juniors

Revisa el compacto del triunfo de Concepción vs Huachipato en la Liga de Primera

Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Huachipato es sublíder de la tabla en la Liga de Primera 2026 con 22 puntos en 13 partidos.