Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Tabla Liga de Primera: Concepción sale del fondo y deja a Huachipato lejos de Colo Colo en la cima

Los lilas abandonaron la última plaza y hay nuevo colista en el fútbol chileno. De paso le dieron tremenda ayuda al líder del torneo.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Ante 10 mil personas, el Conce salió de perdedor y del sótano de la tabla.
© Photosport.Ante 10 mil personas, el Conce salió de perdedor y del sótano de la tabla.

Deportes Concepción cerró con un valioso triunfo una semana que comenzó de manera tormentosa en la Liga de Primera. Es que Walter Lemma dejó la banca el pasado lunes, tras la última derrota ante Everton.

Pero esta vez el León de Collao sacó las garras como nunca y con Alejandro Gutiérrez como interino (asumirá Fernando Díaz la banca), derrotó por 2-0 a Huachipato. Eso sí, el partido partiría del terror para los lilas.

Es que iniciado el partido y en uno de los primeros balones que tocó, Leonardo Valencia salió al borde de las lágrimas y en camilla al minuto 4′. Una seria lesión atraía los fantasmas en el local, cosa que terminó por espantar Ethan Espinoza.

Tabla: Concepción abandona el sótano de la Liga de Primera

Deportes Concepción derrotó por 2-0 a Huachipato y dejó de ser el colista del torneo. El primer tanto lo anotó Ethan Espinoza en la primera mitad, mientras que tras penal contra el mismo puntero, su compañero Joaquín Larrivey puso el segundo en el segundo tiempo.

Con el triunfo, el Conce al fin sale de la última posición del torneo, aunque sigue en zona de descenso. Eso sí, queda a dos puntos de Cobresal, equipo que se estaría salvando hasta ahora.

Publicidad
Tweet placeholder

Tras la victoria lila y luego de haber perdido ayer como local ante Palestino, Unión La Calera es el nuevo colista de la Liga de Primera. A los caleranos aún les pesan los dos partidos perdidos por escritorio, al alinear seis extranjeros.

Tweet placeholder
Publicidad

Por su parte, Huachipato resignó importantes puntos para acercarse a Colo Colo en la cima. Los acereros se quedan con 22 unidades, a cinco del Cacique, que debe jugar aún con U Católica esta fecha.

Lee también
Tricampeón en el fútbol chileno vive en Estados Unidos: "Son una locura los.."
Chile

Tricampeón en el fútbol chileno vive en Estados Unidos: "Son una locura los.."

El cálculo que puede coronar a Colo Colo como campeón de invierno
Colo Colo

El cálculo que puede coronar a Colo Colo como campeón de invierno

Árbitro denuncia agresión en el fútbol chileno: "En el ojo"
Chile

Árbitro denuncia agresión en el fútbol chileno: "En el ojo"

Cris Martínez remece al fútbol chileno con grave denuncia
Chile

Cris Martínez remece al fútbol chileno con grave denuncia

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo