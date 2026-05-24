Los lilas abandonaron la última plaza y hay nuevo colista en el fútbol chileno. De paso le dieron tremenda ayuda al líder del torneo.

Deportes Concepción cerró con un valioso triunfo una semana que comenzó de manera tormentosa en la Liga de Primera. Es que Walter Lemma dejó la banca el pasado lunes, tras la última derrota ante Everton.

Pero esta vez el León de Collao sacó las garras como nunca y con Alejandro Gutiérrez como interino (asumirá Fernando Díaz la banca), derrotó por 2-0 a Huachipato. Eso sí, el partido partiría del terror para los lilas.

Es que iniciado el partido y en uno de los primeros balones que tocó, Leonardo Valencia salió al borde de las lágrimas y en camilla al minuto 4′. Una seria lesión atraía los fantasmas en el local, cosa que terminó por espantar Ethan Espinoza.

Tabla: Concepción abandona el sótano de la Liga de Primera

Deportes Concepción derrotó por 2-0 a Huachipato y dejó de ser el colista del torneo. El primer tanto lo anotó Ethan Espinoza en la primera mitad, mientras que tras penal contra el mismo puntero, su compañero Joaquín Larrivey puso el segundo en el segundo tiempo.

Con el triunfo, el Conce al fin sale de la última posición del torneo, aunque sigue en zona de descenso. Eso sí, queda a dos puntos de Cobresal, equipo que se estaría salvando hasta ahora.

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Tras la victoria lila y luego de haber perdido ayer como local ante Palestino, Unión La Calera es el nuevo colista de la Liga de Primera. A los caleranos aún les pesan los dos partidos perdidos por escritorio, al alinear seis extranjeros.

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Por su parte, Huachipato resignó importantes puntos para acercarse a Colo Colo en la cima. Los acereros se quedan con 22 unidades, a cinco del Cacique, que debe jugar aún con U Católica esta fecha.