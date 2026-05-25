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Rangers define las posiciones que buscarán reforzar: “Estamos conversando”

El elenco de Primera B pasa por una dura campaña, por lo que buscará revertir la situación en la segunda rueda del ascenso.

Por Andrea Petersen

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Los refuerzos que sumará Rangers en la segunda rueda.
© Imagen creada con GeminiLos refuerzos que sumará Rangers en la segunda rueda.

Rangers atraviesa un complejo momento en el ascenso del fútbol chileno, donde no ha logrado despegarse de la parte baja de la tabla y apenas suma tres puntos en 13 fechas. Por ello, en la segunda rueda buscará reaccionar para alejarse de la zona de descenso.

El cuadro talquino no quiere perder la categoría, pero atraviesa una de las campañas más complicadas de su historia.

Por lo mismo, ya comenzó a realizar cambios en busca de revertir la situación y evitar el descenso, al punto de que durante esta temporada ya ha tenido tres entrenadores distintos, Erwin Durán, Jaime Vera y ahora Ivo Basay, intentando darle un nuevo rumbo al equipo.

Rangers se refuerza en la segunda rueda

En ese contexto, Fabián Jaque, accionista del equipo, señaló que buscarán reemplazos para Mauro González y Sebastián Ribas, cuyas salidas fueron anunciadas recientemente.

“Y el otro cupo lo tenemos más o menos definido con Ivo Basay que está trabajando ya de lleno, tiene sus contactos, más el grupo de scouting que está trabajando con nosotros”, recoge Primera B Chile.

Agregando que ya comenzaron las distintas negociaciones. “Estamos conversando todavía”, expresó.

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El duro presente de Rangers

De los 39 puntos disputados, Rangers apenas ha conseguido tres unidades, tras registrar 10 derrotas, tres empates y ninguna victoria en 13 fechas jugadas. Además, el equipo ha recibido 25 goles en contra y solo ha logrado marcar en 11 ocasiones.

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En síntesis:

  • El club Rangers apenas suma tres puntos en 13 fechas del fútbol chileno.
  • El entrenador Ivo Basay dirige al equipo tras la salida de Durán y Vera.
  • La dirigencia busca reemplazar a Mauro González y Sebastián Ribas para la segunda rueda.
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