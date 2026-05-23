El capitán del conjunto talquino habló sin filtros sobre el rendimiento del plantel y cómo golpeó al camarín la llegada de su nuevo estratega.

Rangers de Talca sumó una dura derrota ante Santiago Wanderers y continúa hundiéndose en la parte baja de la tabla de la Primera B, donde en 13 fechas el conjunto piducano no ha podido reencontrarse con los triunfos.

Tras esto, el capitán del equipo, Alejandro Márquez, conversó con los micrófonos de TNT Sports tras la derrota, donde abordó la negativa campaña del club, a lo que además se suma el reciente cambio en el banquillo, con la salida de Jaime Vera y la llegada de Ivo Basay como nuevo entrenador.

“El equipo en general se entrega al día a día, estamos viviendo una campaña que ninguno la pensó vivir, hay que ser hombrecitos, sabemos que tenemos muchas herramientas y no nos alcanza”, señaló de entrada.

Alejandro Márquez se sincera tras mal momento de Rangers

El jugador agregó: “Hasta el penal estábamos bien y durante todo el campeonato nos pasa esto, solo queda levantarse, es difícil dar explicaciones para la hinchada y esto no termina acá, no estamos muertos y pelearemos hasta el final”.

“Tenemos claridad que en algún momento se nos tiene que dar y lo vamos a sacar, a comerse la mi…, todos nos estamos comiendo la mi…, esto es de hombres”.

ver también Ivo Basay y los refuerzos que busca Rangers para salir de la crisis: “Tenerlos los antes posibles”

En la misma línea, el jugador habló sobre la salida de Vera y la llegada de Basay. “Lamentable, es muy incómodo que se vaya un cuerpo técnico y llegue otro, no es grato para todos, nos está pasando, esto no termina acá y queda un segundo semestre entero, se nos va a dar el triunfo”.

Publicidad

Publicidad

En síntesis: