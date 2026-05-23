La ausencia del meta de 24 años, de buenas campañas en Audax Italiano, se debe a que no cumple con los parámetros que impone el actual seleccionador.

Nicolás Córdova hizo oficial la nómina de la selección chilena para los amistosos ante RD Congo y Portugal. La Roja sigue como una suerte de sparring para combinados que jugarán el Mundial 2026, tal y como se vio en la pasada fecha doble de la FIFA.

Para esta ocasión el DT se la jugó con nominar como arqueros a Lawrence Vigouroux (Swansea City AFC/GAL) y Thomas Gillier (CF Montreal/CAN), dos que hace rato tienen un lugar en sus listas. Sin embargo, también apostó por traer de regreso a Brayan Cortés (Argentinos Jrs/ARG).

En ese sentido, hay quienes están preguntándose cuándo llegará el momento de que Tomás Ahumada de Audax Italiano tenga su oportunidad. El meta de 24 años es titular hace rato en La Florida con muy buenas campañas, aunque sigue sin recibir el llamado.

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La razón por la que Nicolás Córdova no nomina a Tomás Ahumada

De acuerdo a información entregada por el periodista Marco Escobar en Directv Sports, la marginación de Ahumada en la Roja de Córdova se debe a su estatura.

“Lo de Tomás Ahumada tiene que ver con la estatura. Yo pregunté, porque hubo un microciclo donde estuvo Vicente Bernedo. Ahí consulté por Ahumada y hay un tema con la estatura promedio que quiere este seleccionador para que ya quede un registro”, detalló el comunicador.

Tomás Ahumada fue considerado en la selección chilena en su momento por Eduardo Berizzo. | Foto: Photosport.

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Cabe destacar que Tomás Ahumada mide 1,81 metros. Esto es menos que los 1,94 de Vigouroux, los 1,86 de Gillier y los 1,85 de Cortés. Así las cosas, se ve complejo que con Córdova en la banca el meta de Audax Italiano reciba su oportunidad en la selección chilena.

¿Cuándo jugará la selección chilena ante Portugal y RD Congo?

El equipo de todos enfrentará a Portugal el sábado 6 de junio desde las 13:45 (hora de Chile) en el Estadio Nacional luso, ubicado en la ciudad de Oreiras. Por su parte ante el Congo jugaremos el martes 9 a las 10:00 en Cádiz, España.

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En síntesis

Nicolás Córdova oficializó la nómina de Chile para los amistosos ante RD Congo y Portugal .

oficializó la nómina de Chile para los amistosos ante . El arquero Tomás Ahumada fue marginado de la selección chilena debido a su estatura .

fue marginado de la selección chilena debido a su . Ahumada mide 1,81 metros, menos que Vigouroux, Gillier y Cortés, los arqueros convocados.

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