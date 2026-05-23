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¡Gutiérrez pierde a su ayudante! Germán Lanaro deja Deportes La Serena: “Aceptó una oferta”

Un histórico exjugador del fútbol chileno dejará la banca granate tras aceptar otra oferta.

Por Andrea Petersen

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Cambios en el banquillo de Deportes La Serena.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTCambios en el banquillo de Deportes La Serena.

Deportes La Serena pasa por un inestable momento en el Campeonato Nacional, donde marcha en el puesto 12 de la tabla de posiciones, lejos de la zona de clasificación a competencias internacionales. En medio de este escenario, el cuadro granate además enfrentará un importante cambio en su cuerpo técnico.

Según reveló el periodista Nicolás Cárdenas en sus redes, Germán Lanaro dejará el equipo y no será más el ayudante técnico de Felipe Gutiérrez en la banca de La Serena. “El ex futbolista ha decidido tomar una oferta del exterior y se lo comunicó al resto del plantel en el entrenamiento de ayer”.

El presente de La Serena

En la antesala del duelo de este domingo contra Deportes Limache, el entrenador de la escuadra, Felipe Gutiérrez, se refirió al complejo momento del equipo en la tabla de posiciones y cómo enfrentará a uno de los punteros del campeonato.

“La planificación viene desde antes, buscando la mejora constante. Hemos trabajado para que los resultados no nos sigan afectando desde lo emocional”, explicó.

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En la misma línea, sobre su rival señaló: “Ha tenido un año muy positivo. Sabemos que será un partido duro y complejo, pero también es una oportunidad para volver al triunfo”, explicó.

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Asimismo, sobre el presente del conjunto papayero fue tajante en decir: “Cuando se gana y cuando se pierde se evalúa. No hay una fórmula única, pero sí un compromiso grande con el trabajo. Cuando los resultados no acompañan, se cuestiona todo, y es parte de esto”.

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