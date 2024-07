¿Qué te brinda el código promocional Novibet?

El código promocional Novibet “REDVIP” se puede utilizar de forma opcional al registrarse en la casa de apuestas para conseguir el bono de bienvenida Novibet.

Al abrir tu cuenta con el código bonus Novibet y hacer un depósito de al menos 200 pesos, desbloquearás la promoción para nuevos usuarios del 100% hasta 4.000 pesos para apuestas deportivas. Si lo prefieres, también podrás activar la promoción del 100% hasta 5.000 pesos para Novibet Casino. Sin embargo, ten en cuenta que no es posible reclamar ambas promociones, debes elegir entre una u otra.

Promoción ¿Qué ofrece? Código promocional Novibet Bono de bienvenida Novibet Deportes Duplica tu primer depósito hasta $4,000 MXN para apuestas deportivas. Sujeto a términos y condiciones. +18. REDVIP Bono de bienvenida Novibet Casino Duplica tu primer depósito hasta $5,000 MXN + 50 free spins para jugar en la sección de Casino. REDVIP

¿Cómo se usa el código promocional Novibet?

Para obtener las ventajas del código promocional Novibet solo necesitas introducirlo al momento de registrarte. Por si tienes dudas sobre el proceso, aquí lo explicamos paso a paso:

Entra a Novibet Chile desde aquí. En la pantalla principal, localiza el botón blanco que dice REGÍSTRATE. Se situa en la parte derecha del menú superior. Púlsalo y se abrirá una nueva ventana con un formulario de registro. Rellena todos los campos necesarios. Es importante que los datos que proporciones sean reales, pues el operador verificará tu información posteriormente. Al final del formulario encontrarás una casilla para ingresar el código promocional Novibet “REDVIP”. Confirma que aceptas los términos y condiciones de la casa de apuestas y pulsa sobre ABRIR CUENTA. ¡Listo! Realiza un depósito de al menos $200 MXN para activar el bono de bienvenida Novibet y recibir el 100% extra en tu primera recarga.

Promociones de bienvenida Novibet

Como sabes, el código promocional Novibet REDVIP te da acceso a dos bonos de bienvenida: el bono para deportes y el bono para casino. Elegir el que quieras depende de ti, pero no podrás reclamar ambas promociones porque no son compatibles entre sí. Lo que sí podrás será activar cualquiera de ellas para duplicar tu primer depósito en la plataforma.

Bono de bienvenida Novibet Deportes

La oferta de apuestas deportivas para nuevos usuarios consiste en duplicar la primera recarga hasta 4.000 pesos mexicanos. Este saldo promocional tendrás que jugarlo acorde a ciertos requisitos de apuesta para poder retirar las ganancias. Los que conviene que tengas en cuenta son los siguientes:

Solo es válido para usuarios residentes en Chile y que tengan más de 18 años.

El primer depósito deberá ser mínimo de $200 MXN.

El bono de bienvenida tendrá un valor máximo de $4,000 MXN.

El rollover es de 5x el monto de tu depósito y tu bono.

Las apuestas deberán tener un momio total mínimo de 1.50.

Bono de bienvenida Novibet Casino

En el caso de que prefieras reclamar la promoción para jugar a títulos de casino, obtendrás el 100% de tu primer ingreso hasta $5.000 MXN + 50 giros gratis.

Al igual que el bono para deportes, la oferta va ligada a unos términos y condiciones de apuesta. Son los siguientes:

Tendrás derecho a una bonificación del 100% al realizar tu primer depósito de $100 MXN o más. El bono máximo que se puede obtener es de $5,000 MXN.

Los fondos del bono y el depósito deben apostarse x35 veces en los 30 días siguientes a su recepción.

Las ganancias del dinero de bonificación están limitadas a tres veces el importe del bono, excepto en el caso de las ganancias del bote progresivo.

Bono exclusivo Novibet Copa América 2024

Novibet cuenta con ofertas dedicadas a la Copa América que se disputa en Estados Unidos en la edición 2024.

Una de las promociones disponibles es Early Over, con la que podrás colocar una apuesta prepartido en el mercado “Más de 2.5 Goles en total” y, si se han marcado dos goles antes del minuto 15:00, tu apuesta se considerará ganadora.

18+. La oferta se aplica a las apuestas realizadas antes del inicio de los partidos. Las apuestas que participan en la oferta pueden ser simples, combinadas, de sistema o realizadas con el Creador de Apuestas.Tu apuesta se valorará como ganadora si se marcan dos goles en los primeros 15 minutos de partido.Se aplican las condiciones generales de Novibet.

La otra promoción disponible para apostar en Copa América 2024 es Golden Sub. Con esta oferta, cada vez que coloques una apuesta a un jugador y este sea sustituido, todavía tendrás chances de ganar tu apuesta. La continuará el jugador sustituto.

18+. La oferta se aplica a las apuestas realizadas antes del inicio y durante los partidos. Las apuestas que participan en la oferta pueden ser simples, combinadas, sistema y apuestas realizadas con el Bet Builder. Tu apuesta se considera ganadora si el jugador que hayas elegido o su sustituto oficial marcan en el partido, dan una Asistencia, realizan algún lanzamiento o reciben una Tarjeta Amarilla.

Otras promociones de Novibet Chile

Junto con los bonos de bienvenida, Novibet también ofrece bonificaciones habituales para los clientes registrados. Podrás consultar todas las ofertas activas en el apartado de promociones del operador. Aquí hemos recopilado algunas de las que se muestran disponibles al momento de redactar este artículo.

Pago anticipado

Con esta promoción, la casa de apuestas te da la posibilidad de cobrar tu apuesta antes de que termine el partido. Basta con que el equipo por el que hayas apostado en el mercado 1X2 se ponga por delante en el marcador por al menos 2 goles. En tal caso, tu apuesta se resolverá ganadora y se te pagará el importe íntegro pase lo que pase al final del partido.

La oferta se aplica a las apuestas realizadas antes del inicio de los partidos. Las apuestas realizadas en la página de apuestas en vivo están excluidas de la oferta. Las apuestas que participan en la oferta deben ser simples, parlays, apuestas de sistema o apuestas creadas con el Creador de Apuestas y exclusivamente para el mercado “ganador”, ya sea para el equipo local o para el visitante. La oferta no se aplica a las apuestas de empate.

Garantía por retirada en tenis

Realiza apuestas antes del partido en juegos individuales ATP / WTA / Grand Slam a ganador del encuentro. Si el jugador rival se retira por lesión, tu pronósticos se resolverá como apuesta ganada.

Las apuestas realizadas al jugador que se retira por lesión se anularán y su apuesta se devolverá en efectivo, de acuerdo con nuestras Reglas de Tenis. La oferta es válida para partidos individuales ATP / WTA / Grand Slam (Cuadro Principal) – con la excepción del Challenger Tour.

Nadie pierde

Novibet te devuelve el devuelve el dinero si colocas una apuesta combinada de 5 selecciones y te falla una. Es una buena oportunidad para arriesgarte con una parlay y no perder la apuesta si el resultado de un partido no va como esperabas.

La oferta es válida solo para parlays de cinco o más selecciones. Solo para el mercado “Resultado del partido” (1X2) y solo para fútbol. Para recibir tu bono, envía un correo electrónico a support@novibet.mx con el asunto “Nadie Pierde”, tu nombre o ID de usuario y el ID del parlay. Cada jugador puede reclamar una oferta elegible de “Nadie Pierde” solo una vez al día.

Devolución en el empate 0-0

Apuesta una sola vez en los mercados de medio tiempo/tiempo completo, marcador exacto, o próximo goleador, y si el partido termina 0-0, Novibet te devuelve el monto de tu apuesta.

La oferta se aplica a las apuestas individuales aceptadas que se realizan antes del inicio del partido y no en vivo. La apuesta mínima para que una apuesta se incluya en la oferta es de $100 MXN. Para que el importe de la apuesta se acredite en tu cuenta, debes enviar un correo electrónico a support@novibet.mx con el asunto “0-0”, indicando el nombre de usuario o número de usuario y el código de apuesta. Cada jugador solo puede reclamar esta oferta para 1 (una) apuesta por día y el importe máximo del bono es de $5000 MXN por día.

Mercados deportivos disponibles en Novibet

Novibet cuenta con una de las coberturas de mercados de apuestas más impresionantes en Chile. En total, hemos contado cerca de 40 deportes, a los que se suman apuestas sobre entretenimiento y política. Se cubren los deportes más populares, pero también encontramos apuestas sobre otras disciplinas con menos seguidores. Algunos ejemplos:

Fútbol

Béisbol

Básquetbol

Tenis

Boxeo

Lucha

Fútbol Americano

Waterpolo

Voley playa

Ajedrez

e-Sports

Futbol gaélico

Rugby

Todos los mercados de apuestas son compatibles con el bono que te brinda el código promocional Novibet. Además, este operador tiene unas secciones muy interesantes y que no encontrarás en otras casas de apuestas. Se trata de Noviladies, un apartado dedicado al público femenino, y Novileague, una sección para conseguir premios con tus pronósticos.

Novibet EN VIVO y streaming en directo

Una de las apuestas más valoradas por los usuarios son las apuestas en vivo, ya que nos dan la posibilidad de colocar pronósticos en plena acción. Novibet cuenta con esta sección, y también con la funcionalidad de Cierre Anticipado o Cash Out. Con esta herramienta puedes liquidar tus apuestas antes de que termine el partido para asegurar una parte de las ganancias o reducir pérdidas.

Nos han llamado la atención los momios disponibles en la sección de apuestas en vivo, que se situan por encima de la media de otras bookies en Chile. También nos ha gustado la función de TV con la que se pueden seguir los encuentros deportivos en riguroso directo. Para esto es necesario ser cliente registrado y disponer de saldo en la cuenta.

¿Se puede usar el código promocional Novibet en el móvil?

Novibet cuenta con una app móvil dedicada que sí es compatible con el código promocional Novibet. Podrás descargar la aplicación desde el mismo sitio web de la plataforma mexicana. Está disponible para sistemas operativos iOS y Android.

Aunque, si no deseas descargar la Novibet app, también puedes usasr el código promocional Novibet desde la versión móvil de su sitio web. Eso sí, no podrás recibir las notificaciones ni es tan cómodo como la app, pero es una opción si no quieres usar espacio de la memoria de tu celular.

Métodos de pago compatibles con el código promocional Novibet

La casa de apuestas es una de las que más opciones de pago ofrecen dentro de los operadores de apuestas en Chile. Se puede elegir entre una variedad bastante grande para realizar depósitos y retiros. (Recuerda que para activar el código promocional Novibet se exige un depósito de $200 MXN al menos).

Tarjetas bancarias con tarjetas Visa y Mastercard

Transferencias bancarias: BBVA y Banco Santander, entre otros.

Spei

Oxxo

Paysafe

AstroPay

Neteller (no compatible con el código promocional Novibet)

PayCash

Skrill (no compatible con el código promocional Novibet)

Soporte al cliente Novibet

Otro de los aspectos muy positivos de este operador es su servicio de atención al cliente. Si tienes cualquier problema a la hora de usar el código promocional Novibet o cualquier otra incidencia en tu cuenta, podrás contactarles por cualquiera de estos medios:

Chat en vivo 24/7 en español

Correo electrónico

Teléfono

Messenger

Telegram

Viber

Skype

Valoraciones finales sobre Novibet

Tras probar el código promocional Novibet y el funcionamiento de esta sólida casa de apuestas, nuestras conclusiones son muy positivas.

La plataforma es fácilmente navegable, como también lo es la aplicación móvil. Tanto la sección de DEPORTES como la sección de CASINO están dispuestas con claridad y podemos encontrar los mercados de apuestas ordenados por categorias.

Los momios son altos en comparación con sus competidores, y ofrece la sección exclusiva “Noviladies” que solo podrás encontrar en esta bookie.