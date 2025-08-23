Fue un verdadero shock para el mundo entero. En 2016, Chapecoense se alistaba para jugar la final de la Copa Sudamericana, ante Atlético Nacional. Todo estaba listo para el encuentro y… sucedió la tragedia.

El vuelo 2933 de Aerolíneas LaMia partió del Aeropuerto Internacional Viru Viru, en la tarde del 28 de noviembre. Sin embargo, nunca llegó a su destino, en el Aeropuerto Internacional José María Córdova. La aeronave se estrelló en el Cerro Gordo, hoy Cerro Chapecoense.

Solamente, seis personas sobrevivieron al accidente aéreo. Uno de ellos, fue Alan Ruschel. De hecho, es el único futbolista que sigue su carrera tras la tragedia. Actualmente, juega en el Juventude, de la Serie A brasileña.

Alan Ruschel sigue jugando fútbol | Getty Images

Compañero de Charles Aránguiz

Antes de ser tristemente célebre por la tragedia que enlutó a todo el fútbol sudamericano, Alan Ruschel tuvo una larga trayectoria en su país. Juventude, Pelotas y Luverdense antecedieron su primera llegada a Chapecoense, en 2013, cuando todavía no salía de la Serie B.

De hecho, en el momento de su gran salto a la primera categoría, estuvo acompañado de un chileno. Es que el mismo 2014 en que Charles Aránguiz se transformó en uno de los fichajes del Inter de Porto Alegre, Alan Ruschel también firmó con el club.

Al año siguiente, Ruschel fue enviado a préstamo al Atletico Mineiro. Una vez que volvió, brevemente, al Inter, el Príncipe ya había dado el salto al fútbol alemán, donde fue figura del Bayer Leverkusen.

Tragedia y el después

“Lo que más me duele es la herida del alma“, decía Alan Ruschel, casi seis meses después del accidente. Si tuvo otros dos amigos del plantel que sobrevivieron a la tragedia, él fue el único que tuvo heridas menores. El portero Jackson Follman sufrió la amputación de su pie y Helio Neto jugó un par de años más, para retirarse.

Sin embargo, no fue fácil. Ocho meses después del acontecimiento, en sus primeros pasos de retorno en el fútbol profesional, Alan Ruschel fue capitán del Chapecoense que fue a disputar la Copa Joan Gamper, al Camp Nou, ante el Barcelona.

Follmann y Neto dan el puntapié inicial ante el Barcelona | Getty Images

Allí, intercambió camisetas con Lionel Messi, quien le reconoció su valentía y con quien se fotografió ampliamente después del encuentro. El brasileño, encuadró la dorsal de la Pulga y hasta el día de hoy la tiene enmarcada en su casa.

Actualmente, Alan Ruschel juega en el Juventude. Jugó los 90 minutos del triunfo ante el Vasco da Gama, válido por la jornada 14 del Brasileirao. Portó la jineta de capitán, la misma que se espera que tenga el domingo, cuando el elenco de Rio Grande do Sul, que marcha antepenúltimo, enfrente al Botafogo. Sea como sea ese resultado, el sobreviviente tendrá un resto de celebración encima, pues este 23 de agosto, cumplió 36 años.

