Paris Saint-Germain se coronó campeón de la Copa Intercontinental tras superar por penales al Flamengo y Erick Pulgar. Fue empate 1-1 hasta el alargue y triunfo 2-1 en la tanda de penales. La figura fue el arquero del PSG, Matvei Safonov.

El meta ruso de 26 años, y que no la ha tenido fácil, tapó cuatro de los cinco penales ejecutados por Flamengo, luciéndose frente a Saul, Pedro, Leo Pereira y Luiz Araujo en los doce pasos.

Tras el duelo, Safonov recibió los elogios del entrenador Luis Enrique: “es la primera vez que veo a un portero detener cuatro penales. Ha mostrado su nivel, su personalidad y su profesionalismo“, dijo el DT español del PSG.

La lucha en el arco del PSG

Safonov llegó al PSG cuando aún estaba Gianluigi Donnarumma. Tras la polémica partida del italiano al Manchester City el ruso pensó que se le podrían facilitar las cosas, pero los galos trajeron a Lucas Chevalier.

Matvei Safonov, iluminado en los penales contra Flamengo.

El nuevo arribo lo volvió a relegar al banco, pero la lesión de Chevalier le abrió nuevas oportunidades, y se mantuvo como titular tras el regreso de su colega a las citaciones. Y contra Flamengo se recibió de héroe.

“Nadie me dijo nunca que yo era el número dos. Vengo a París a luchar. No quiero ser un reemplazo. Voy a pelear con constantemente. Nunca he perdido una competición. Siempre he sido el portero número uno“, sentenció Matvei Safonov.

Cabe recordar que PSG y Flamengo igualaron con los goles de Khvicha Kvaratskhelia y Jorginho. En los penales anotaron Vitinha y Nune Mendes para el PSG, fallaron Dembélé y Barcola, pero Matvei Safonov se lució.