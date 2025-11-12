La selección chilena se prepara con plantel completo para la fecha FIFA de noviembre. El elenco bajo la dirección de Nicolás Córdova entrenó este miércoles con todos los jugadores convocados a su disposición y ya piensa en sus próximos dos partidos ante Rusia y Perú.

Rivales que justamente está jornada disputaron su primer encuentro amistoso en este parón por las selecciones. Perú rescató un valioso empate 1-1 ante Rusia, en un partido marcado por el error de Pedro Gallese en el arco de los sudamericanos.

ver también Formación: dos dudas, cambios y los titulares de la selección chilena para el amistoso contra Rusia

Pero el encuentro también contó con la anotación de Álex Varela quien logró la igualdad en San Petersburgo. Aunque el gol del jugador de Universitario también contó con la complicidad del experimentado Matvéi Safónov.

El golero de 26 años juega en el PSG y es el gran referente de la selección de Rusia. Por lo mismo llamó la atención su error bajo los tres palos al no poder contener de la mejor forma el remate de media distancia.

Lo que lamentó el deté ruso Valery Karpin, quien además confirmó que no estará en el próximo partido ante Chile. “Solo tuvimos un entrenamiento. Lamentablemente, fue un empate que no reflejó necesariamente el resultado del partido. En el gol vi que Safónov se resbaló. Si no hubiera ocurrido eso, no marcaban”, indicó tras el partido.

Posteriormente confirmó que uno de sus principales referentes, y que está tasado en 18 millones de euros, no estará ante la Roja. Incluso dejó la puerta abierta a sufrir más bajas. Por lo mismo, enfatizó que el equipo titular estuvo este miércoles contra Perú.

Publicidad

Publicidad

“Safónov se irá de la concentración. Veremos cómo se encuentra cada uno y si habrán más jugadores que dejen la concentración. Hay algunos con golpes y está la duda sobre Vakhaniya, que podría ser más complicado. En ese caso, sin duda se irá. Pero no puedo decirlo por ahora“, sentenció.

¿Quién transmite a la selección chilena?

La selección chilena con Nicolás Córdova al mando disputará dos partidos en la fecha FIFA de noviembre. Ante esto, se indica que el primer partido será frente a Rusia en el Estadio Olímpico de Sochi este sábado 15 de noviembre a las 12:00 horas.

Tras ello, en el mismo recinto jugará ante Perú el martes 18/11. Dicho encuentro está fijado para las 14:00 horas. Cabe consignar que ambos partidos serán transmitidos por Chilevisión.

Publicidad