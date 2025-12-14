Iván Zamorano tuvo algo que ver en el arribo de Esteban González a los Gallos Blancos de Querétaro de México. Luego de materializar una campaña histórica al mando de Coquimbo Unido en la Liga de Primera y conquistar un título imborrable para los aurinegros, el Chino eligió internacionalizar su carrera.

Apostó por tomar un desafío en la Liga MX, donde varios compatriotas han tenido éxito. Así lo recordó apenas puso un pie en suelo mexicano, cuando le consultaron por las referencias que tenía de su nuevo club. “Los futbolistas chilenos generalmente han venido a este mercado”, aseguró el ex DT del Barbón.

Y empezó a enumerar algunos buenos exponentes nacionales “Pata Bendita (Osvaldo Castro), (Carlos) Reinoso, Fabián Estay, (Héctor) Mancilla, Chamagol (Sebastián González), Pony (Rodrigo) Ruiz, (Iván) Zamorano, por nombrar algunos”, aseguró el ex ayudante de Fernando Díaz.

Esteban González emigró a México junto a Miguel Pinto, quien en su época de jugador pasó por Atlas y Jaguares de Chiapas. (Foto: Querétaro).

“Al futbolista chileno le sienta muy bien México”, manifestó el Chino González, quien reveló una conversación importante de un legendario jugador de la Roja: Iván Zamorano, quien no sólo jugó en el América. También trabajó como comentarista de Univisión. Conoce bien la competencia.

Iván Zamorano, el guía de Esteban González para asumir en Querétaro de México

Iván Zamorano es un conocedor del balompié mexicano y le sirvió como referencia a Esteban González, quien también registra en su bitácora una estadía en Deportes Concepción. Pero con lo que se ganó las miradas fue con esa campaña indeleble de los aurinegros.

González fue sincero. “Iván me dijo que no lo dudara, que fuera, que Querétaro es una tremenda ciudad y es un equipo que me hará muy bien por mi forma. Venimos con mucha esperanza y que salga todo bien”, manifestó el otrora lateral derecho que jugó en Cobreloa y Huachipato, donde fue dirigido por Mario Salas, el DT que “me cambió la cabeza”.

Habrá que ver cómo le va a Esteban González en su desafío azteca, donde encontrará dura competencia en el título, pero no habrá posibilidades de perder la categoría. El descenso no está estipulado en la máxima categoría del balompié en aquel país desde que se suspendió durante la pandemia del Covid-19.

Así terminó Querétaro en la tabla de la Liga MX

Querétaro finalizó la Liga MX en el 12° lugar al cabo de 17 partidos.