Después de sufrir una tragedia deportiva como fue caer a Primera B tras un cuarto de siglo, en Unión Española comienzan a tomar drásticas decisiones, tanto dentro como fuera de la cancha, con miras a la temporada 2026.

Por un lado, está el asunto “escritorio”, donde su propietario Jorge Segovia fue categórico en afirmar que están dispuestos a llegar hasta la Justicia Civil con tal de demostrar que, por reglamento, deben mantenerse en la máxima categoría.

En lo deportivo, tras ratificar al ex capitán Gonzalo Villagra como su entrenador para la próxima campaña, y ante la inminente vuelta de Emiliano Vecchio, Unión Española comunicó oficialmente la salida de 11 futbolistas de su plantel.

Unión Española hace limpieza profunda en su plantel

A través de sus canales en redes sociales, la escuadra de Independencia informó la salida del venezolano Bianneider Tamayo y del uruguayo Fabricio Formiliano, ambos que llegaron a préstamo desde Universidad de Chile. De ellos, sólo el “vinotinto” vuelve al cuadro azul.

A estos defensores se suman el lateral derecho Simón Ramírez; los mediocampistas Gonzalo Castellani, Agustín Nadruz, Claudio Espinoza, Matías Marín y Bryan Carvallo; más los delanteros Cristián Insaurralde, Renato Huerta y Fernando Ovelar.

“Agradecemos su compromiso y profesionalismo durante el tiempo que representaron a nuestra institución, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos deportivos”, escribió Unión Española tras anunciar la extensa lista de salidas.

