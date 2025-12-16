Pronósticos Manchester City vs Brentford: los Citizens van por el pase a las semifinales de la EFL Cup

RedGol te acerca los mejores pronósticos deportivos para apostar en Manchester City vs Brentford por los cuartos de final de la Copa de la liga inglesa.

Este miércoles 17 de diciembre, a las 16:30 horas (hora de Chile), el Manchester City de Pep Guardiola recibirá a Brentford por los cuartos de final de la EFL Cup 2025/26. Los Citizens atraviesan una sólida racha de victorias, con cinco triunfos consecutivos, en los que marcaron al menos dos goles en cada encuentro.

Por su parte, las Abejas registran cuatro derrotas y un empate en sus últimas siete presentaciones. Además, solo alcanzaron las semifinales de esta competencia en una ocasión: fue en la temporada 2020/21, cuando cayeron ante el Tottenham.

Antes del inicio del juego, nuestro analista te acerca los tres mejores pronósticospara que contemples a la hora de apostar.

Pronósticos para apostar en Manchester City vs Brentford

Rango de goles: 2-3 2.10 Anotará o conseguirá una asistencia: Rayan Cherki 1.83 Tiros de esquina de Manchester City: Más de 6.5 1.72

Hacer un repaso por los mejores bonos de bienvenida puede resultar clave para potenciar tu apuesta. Estas promociones permiten comenzar con un respaldo adicional, ideal para encuentros de eliminación directa.

Así llegan Manchester City y Brentford: la apuesta a los goles

En seis de los últimos ocho partidos de Manchester City, contando todas las competencias, hubo dos o tres goles.

En seis de los anteriores siete compromisos de Brentford, también se marcaron dos o tres tantos.

Rango de goles: 2-3 – 2.10 en bet365

Talento y contribución de Rayan Cherki

Rayan Cherki brilla con los Citizens: aportó cuatro asistencias en sus últimos cuatro encuentros en la liga inglesa. El francés lleva tres tantos y siete pases de gol en la temporada.

Anotará o conseguirá una asistencia: Rayan Cherki – 1.83 en bet365

El City domina los datos de córners

En ocho de sus 11 partidos como local en el Etihad Stadium, entre Premier League y UEFA Champions League, los Ciudadanos de Pep Guardiola contaron con más de seis tiros de esquina a favor.

Tiros de esquina de Manchester City: Más de 6.5 – 1.72 en bet365

Cuotas en Manchester City vs Brentford

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

