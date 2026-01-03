Pronósticos Manchester City vs Chelsea: los Citizens van por tres puntos clave ante un equipo golpeado

Este domingo 4 de enero, a las 14:30 horas de Chile, el Manchester City recibirá al Chelsea por la fecha 20 de la Premier League. Los Citizens vienen de empatar ante el Sunderland y permitieron que el Arsenal se escapara a cuatro puntos en lo más alto de la tabla.
Los Blues, en tanto, acumulan tres partidos sin ganar en el torneo y, tras el reciente empate frente al Bournemouth, se quedaron sin entrenador: Enzo Maresca dio un paso al costado y ya no continúa al mando del primer equipo.
En la antesala del encuentro, nuestro especialista te presenta tres pronósticos destacados para que contemples antes de hacer tus apuestas. Además, puedes consultar el código bonus de bet365 para acceder a beneficios exclusivos en tus primeras jugadas.
Pronósticos para apostar en Manchester City vs Chelsea
|Doble oportunidad: Manchester City o Empate + Total de goles: Más de 2.5
|1.75
|Anotará o conseguirá una asistencia: Rayan Cherki
|1.83
|Tiros de esquina de Manchester City: Más de 5.5
|1.83
Los Citizens son favoritos ante los Blues
Manchester City ganó seis de sus últimos siete partidos en la Premier League. En todas sus victorias, hubo más de dos goles.
Chelsea lleva tres juegos sin triunfos en el torneo, con dos empates y una derrota. En los tres encuentros, se registraron al menos tres anotaciones.
Doble oportunidad: Manchester City o Empate + Total de goles: Más de 2.5 – 1.75 en bet365
Cherki, el gran fichaje de los Citizens
Rayan Cherki suma dos asistencias y dos goles en sus últimos cinco juegos con los Ciudadanos. Desde que llegó al club inglés, el mediocampista francés lleva seis tantos y nueve pases de gol entre todas las competencias.
Anotará o conseguirá una asistencia: Rayan Cherki – 1.83 en bet365
El City lidera en los córners
En ocho de los nueve compromisos que disputaron en el Etihad Stadium en esta competencia, los dirigidos por Pep Guardiola ejecutaron más de cinco tiros desde la esquina.
Tiros de esquina de Manchester City: Más de 5.5 – 1.83 en bet365
Cuotas en Manchester City vs Chelsea
- Gana Manchester City – 1.61 en bet365
- Empate – 4.50 en bet365
- Gana Chelsea – 4.50 en bet365
Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.
Historial de Manchester City vs Chelsea: últimos partidos
- Manchester City 3-1 Chelsea (Premier League 2024/25)
- Chelsea 0-2 Manchester City (Premier League 2024/25)
- Chelsea 2-4 Manchester City (Amistoso de Clubes 2024)
- Manchester City 1-0 Chelsea (FA Cup 2023/24)
- Manchester City 1-1 Chelsea (Premier League 2023/24)