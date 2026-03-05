O’Higgins de Rancagua sacó adelante nuevamente la tarea como local y venció al Deportes Tolima por 1-0 en Copa Libertadores. Rumbo a la fase de grupos, una de las grandes figuras nuevamente fue Omar Carabalí.

El portero formado en Colo Colo fue clave en los penales ante Bahía y ayer contra los colombianos tuvo dos tapadas de gol en el primer tiempo. Por eso, en Rancagua dan por hecho que incluso será llamado a la selección chilena.

“Han sido semanas complicadas. Nos tocó Limache, Colo Colo, Católica ahora, son semanas duras, pero estamos preparados para ir paso a paso”, partió diciendo post partido.

Carabalí se toma con calma posible llamado a la Roja

Con total tranquilidad, Omar Carablí puso la pelota al piso y respondió sobre el posible llamado a la selección chilena. Ahí, asoman los amistosos en Oceanía ante Cabo Verde (27 de marzo) y Nueva Zelanda (30 de marzo).

“Es un momento lindo, pero lo tomo con calma porque así es esto. Es una montaña rusa, un día te va mal y pierdes, y después ganas”, aseguró, respecto al eventual llamado de Nicolás Córdova.

Por eso, con total sinceridad el portero dijo que no se marea con la opción de ponerse los guantes de la Roja. Eso, ya que reconoce que “no sé nada, no he leído, estoy enfocado en O’Higgins”.

“Si se da (la selección chilena), maravilloso, sino, seguiremos trabajando, pero mi foco está acá en O’Higgins”, cerró. El Capo ahora buscará levantar cabeza en la Liga de Primera, donde recibirán a U Católica este sábado 7 de marzo, a las 20.30 horas.

