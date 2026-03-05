Recientemente, se reveló una compleja situación que atraviesa el exfutbolista Mauricio Pinilla luego de que el 15.º Juzgado Civil de Santiago declarara la quiebra por deudas cercanas a los $1.670 millones de pesos y distintos bienes salieran a remate.

En conversación con Pedro Carcuro en Hay Zoom, Jorge Valdivia fue consultado por la situación que vive el exjugador de Universidad de Chile y entregaron un análisis sobre grandes deportistas que ganan fortunas y terminan perdiéndolos tras el retiro.

Jorge Valdivia se refiere a la quiebra de Pinilla

Al ser consultado al respeto, Valdivia señaló. “Es una pena, porque de los 20 años de carrera, te lo encuentras 10-12 en la selección, jugando en contra, entonces es una pena que muchos lleguen a esta condición”.

“No podría ahondar ni profundizar en qué fue lo que le pasó, porque no conozco su historia de vida tan profunda, pero esto corre para todos”.

Añadiendo que una vez que el jugador cuelga los botines cambia la situación económica. “Cuando uno ya no va recibiendo lo mismo que recibía cuando jugó, cuando estabas activo y podías negociar, porque tu fútbol era una herramienta principal para negociación en los equipos de fútbol”.

“Pero ya no son los mismos contratos, estamos más viejos y las cosas cambiaron de precio. Entonces hay que cuidar la platita, hay que invertir de chiquitito y no ser tan confiado”.

Asimismo, sobre los casos de deportistas que ganan fortunas y terminan sin dinero, comentó que puede haber muchos factores, pero ninguna certeza. “No hay respuesta absoluta sobre qué es. Algunos dicen que son las fiestas, otros los amigos, los viajes con amigos y familiares, el comprar autos, pero no con todos es lo mismo”.

Añadiendo que “hay exjugadores que apostaron por algún negocio y no les fue bien, otros invirtieron en acciones o propiedades, y no les va bien, entonces no hay una respuesta absoluta”.