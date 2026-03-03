Terrible momento económico vive Mauricio Pinilla. El ex jugador de la Selección Chilena fue declarado en quiebra hace unas semanas, tras acumular una deuda cercana a los 1.670 millones de pesos.

Una de las causas de su declive financiero se debe a la mala administración del Bar Constitución, local nocturno del que pasó a ser socio en 2016. El bar fue un fracaso y terminó generando grandes deudas para el ex futbolista.

Con esto en mente, en el matinal Mucho Gusto fueron a entrevistar al ex administrador del local, Jorge Orellana, quien entregó su punto de vista. Además, contó que ya dio por perdidos los cerca de quince millones de pesos que se le adeudan.

Los dineros de Pinilla

El ex administrador de Bar Constitución habló con los micrófonos de Mucho Gusto y contó las razones por las que falló el negocio. “Debían remodelar y habilitar el segundo nivel, para así recibir la cantidad de clientes necesaria para subsistir. Sin embargo, eso nunca pasó y simplemente la caja no daba para comprar tragos, ni pagar garzones, entre otros gastos imprescindibles”, contó.

Además, Jorge Orellana contó un episodio particular que refleja el mal manejo del Bar Constitución. “(Pinilla) se gastó millones en el cumpleaños del papá y desembolsaba generosas sumas para compartir con los amigos, pero el negocio seguía tirado”, enfatizó.

“No había una relación en invertir en el negocio y gastarse 5 palos en un cumpleaños“, agregó, explicando que, finalmente, Pinigol se sintió agobiado por el negocio y trasladó las responsabilidades hacia su padre.

“Ahí todo se fue al carajo“, cerró Jorge Orellana, quien ya le ganó una demanda a Pinilla, pero sin los resultados económicos esperados. Ahora sigue nuevos emprendimientos.

