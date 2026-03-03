Esteban Paredes fue crítico con la forma de Colo Colo tras perder ante Universidad de Chile el fin de semana. Es que el ex capitán albo conversó con Redgol luego de la grabación del programa Tipsters, de Juega en Línea Chile y aprovechó opinar que “Colo Colo no estuvo a la altura del Superclásico”.

Es que luego de grabar el inicio de una nueva temporada del proyecto, Paredes analizó con Redgol lo que fue el Superclásico y el rendimiento del Cacique. “Faltó fútbol. Nunca se encontró lo futbolístico”, dijo Visogol.

También aprovechó de analizar el esquema de ataque que tuvieron los dirigidos por Fernando Ortiz, explicando que el equipo “nunca pudo llegar a arco rival con calidad, me parece que fue mucho pelotazo. “Eso es lo que no tiene que hacer Colo Colo”.

Esteban Paredes también aprovechó la instancia para comentar sobre lo que vio del juego de Ortiz y opinó que no le gusta el esquema del DT. “No, no me gusta. Creo que respeto mucho la decisión (del entrenador), pero hubiese puesto a dos carrileros, a dos extremos, para generar espacio, primero, para poder llegar por las bandas y poner a un referente en el área.

Esteban Paredes jugó el Superclásico como capitán de Colo Colo.(Foto: Paul Plaza/Photosport)

La nueva vida de Esteban Paredes

Quien alguna vez jugaba Superclásicos y convertía seguido, ahora tiene otros proyectos pero aún ligado al fútbol. Esto debido a que Esteban Paredes le contó a Redgol sobre los proyectos en los que participa, partiendo por lo que es este lanzamiento de una nueva temporada de Tipsters.

Cuando se le preguntó por el programa dijo que se siente bien y contento. “Me alegro que es la segunda temporada. Espero como siempre hablar de fútbol y también tirar la talla. Muy feliz de poder estar de nuevo acá en programa Tipsters”. Justamente esta producción de Juega en Línea Chile se estrena todos los lunes a las 23:00 horas.

Al ‘tanque’ también se le consultó por su actividad jugando fútbol, ahí explicó que no descansa y aún sigue haciendo deporte. “Todos los fines de semana tenemos un campeonato en la Liga La Reina en Huechuraba, donde tengo mi equipo”, contó Paredes.

Finalizando y pensando en el futuro, Esteban Paredes explicó cómo va su deseo de ser entrenador. “Estoy terminando mi curso como entrenador. Me faltan algunas horas para poder terminarlo y poder dirigir en un futuro pronto”, cerró el ex jugador.

