Arturo Vidal es un jugador que ha tenido una carrera muy exitosa, pero que también ha protagonizado diversas polémicas. Una de las más recordadas, fue su accidente en su Ferrari.

El 16 de junio una inesperada noticia sacudió a los hinchas de la selección chilena en plena Copa América de 2015. El King chocó cuando iba de vuelta a la concentración de La Roja tras tener horas libres. Lo peor, es que estaba bajo la influencia del alcohol luego de estar en un casino, por lo que fue detenido. El auto de la marca italiana quedó destruido.

El recuerdo de Arturo Vidal

Han pasado más de 10 años y el hecho no ha sido olvidado para nada. Desde Arturo Vidal grabando un video señalando que no había sido su culpa, hasta Jorge Sampaoli perdonándole la vida para que siguiera en el torneo que finalmente ganaron. Todos fueron condimentos de un hecho histórico para los fanáticos de La Roja.

El King estuvo como invitado estelar en el programa “Enfocados”, de los ex seleccionados peruanos Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Ahí, la Foquita entró en confianza con el jugador de Colo Colo y le preguntó si se arrepentía de este accidente.

“Siempre lo he dicho, que no. Por algo pasan las cosas. Claramente es algo muy feo que pasó, pero eso me ayudó a crecer y ayudó también en ese momento al equipo a unirse cada vez más y después de eso creo que la unión del grupo nos hizo más fuerte, nos ayudó a lograr el objetivo que es ser campeón“, dijo Vidal.

“De verdad que fue muy malo, pero a la vez muy bueno para la unión del grupo. Para mí como persona también me ayudó a enfrentar lo que venía y lo que venía era duro acá en la selección, en Europa en mi equipo. Tú sabes que en Europa es complicado, pero eso me ayudó y me sirvió mucho“, complementó el bicampeón de América.

A modo de broma, Guizasola le preguntó qué pasó con el Ferrari 458 para ver si lo podía reparar. “No sé, quedó botado. Fue pérdida total. Nunca más pregunté por ese auto”, cerró entre risas Vidal.

En resumen:

Arturo Vidal chocó su Ferrari 458 el 16 de junio de 2015 durante la Copa América.

chocó su el durante la Copa América. El accidente ocurrió bajo la influencia del alcohol tras la visita del jugador a un casino .

tras la visita del jugador a un . El vehículo de Arturo Vidal resultó en pérdida total tras el siniestro en plena competición de La Roja.

