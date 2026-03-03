Como se esperaba, el Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile dejó mucho sobre lo que hablar. En este caso, el triunfo azul en el Monumental sorprende, sobre todo por el rendimiento que venía teniendo el Romántico Viajero.

Más que el rendimiento, que en realidad iba en alza, lo que no hacía presagiar nada de bueno de cara al Superclásico, en la vereda azul, eran los resultados. En ese sentido, cuatro partidos y ninguna victoria asomaban como una suerte de garantía para Colo Colo.

No fue así y, en un partido opaco, Universidad de Chile derrotó por la mínima al Cacique. El único gol del encuentro fue de Matías Zaldivia, tras pivoteo de Juan Martín Lucero. Dos ex Colo Colo que ahora hacen sufrir a la escuadra que defendieron.

ver también Esteban Paredes entierra a Fernando Ortiz en Colo Colo: “No tiene la facultad…”

Crítica desde uno que jugó el Superclásico

Tras el encuentro ganado por la U, varios jugadores se quedaron celebrando en la mismísima cancha del Monumental. Incluso, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas se fotografiaron con el marcador de fondo.

Esto molestó al ex goleador albo, Esteban Paredes, quien se mostró mosqueado por la celebración azul. “Lo que es ganar un clásico en el Monumental. Celebraban, se sacaban fotos adentro de la cancha… nosotros nunca hicimos eso, nosotros celebrábamos en el camarín“, señaló el ex delantero, cuya memoria falla, si recordamos que hasta poleras se mandaron a hacer para un Superclásico. De pasadita, remató en el piso a Carepato.

“Marcelo Díaz ya no puede jugar en la U, con todo respeto, con toda la trayectoria que tiene, o sea puede jugar 20 minutos y nada más. Se equivoca mucho, ya no es el que hace juego hacia adelante. Es muy distinto a lo que pasa con Charles Aránguiz, aún que le queda mucho”, enfatizó, agregando a otro jugador al baile.

Publicidad

Publicidad

“Lucero viene en baja”, cerró el Tanque, en conversación con el programa Tipsters de Juega en Línea.

Esteban Paredes celebrando después del triunfo en un Superclásico | Photosport

En resumen…

Universidad de Chile derrotó a Colo Colo en el Superclásico 199 en el Monumental.

Publicidad

Publicidad

Matías Zaldivia anotó el único gol del encuentro tras una asistencia de Juan Martín Lucero.

Esteban Paredes criticó las fotografías de Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas celebrando.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?

Publicidad

Publicidad