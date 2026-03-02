Es tendencia:
Carcuro lanza durísima crítica tras el Superclásico: “No recuerdo uno tan pobre como este”

El comunicador analizó el último encuentro entre Universidad de Chile y Colo Colo lanzando una fuerte crítica a ambos planteles.

Por Andrea Petersen

Este domingo se disputó una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, duelo que terminó con triunfo azul por la cuenta mínima. Tras el encuentro, el reconocido comentarista deportivo Pedro Carcuro realizó un contundente análisis sobre el rendimiento mostrado por ambas escuadras.

El escenario previo al partido era muy distinto para cada equipo. Por un lado, Colo Colo llegaba instalado en el tercer lugar de la tabla de posiciones y con la opción de sumar su cuarta victoria consecutiva.

En cambio, Universidad de Chile afrontaba el compromiso con la urgencia de salir de la zona descenso, ya que estaba posicionado en el penúltimo lugar de la tabla.

Pedro Carcuro lanza dura crítica contra el Superclásico

En el programa Hay Zoom de TVN, el comunicador señaló que el encuentro no fue de lo mejor y muy por debajo de lo esperado para este tipo de duelos. “Un partido muy discreto, de discreto para abajo. Yo no recuerdo un Superclásico tan pobre como este en los últimos 10 años, pero el partido tuvo tensión, emoción, hasta el minuto final”.

Mientras Colo Colo perdió otra vez ante U de Chile en el Monumental, Almirón celebró en el clásico con Rosario Central

Mientras Colo Colo perdió otra vez ante U de Chile en el Monumental, Almirón celebró en el clásico con Rosario Central

Mientras en el espacio se analizaba el primer tiempo, Carcuro señaló: “En cuanto a juego, en cuanto expresión de futbol, en cuando ambición en general todo pobre. Y la sensación que teníamos era deuda de los dos, de Colo Colo para ganar su cuarto partido consecutivo y de U de Chile para salir del fondo de la tabla y ganar su primer partido”.

Asimismo, sobre el segundo tiempo. “Ninguno de los dos jugó para ser protagonistas. Aquí los dos equipos tomaban las preocupaciones, los recaudos defensivos necesarios para decir ‘el 0 no es malo'”.

“Yo no sé qué pensaba la U cuando de pronto se encuentra con el gol del triunfo”, expresó.

